Altın almak için doğru zaman mı? Uzman isimden altın yatırımcısına kritik uyarı!

11 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:18

ABD seçimlerinin ardından ons altın, doların güçlenme beklentileriyle geçen hafta yüzde 2 değer kaybederek 2683 dolardan kapanış yaptı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2 gerileyen altın da yeni haftaya düşük başladı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, çarşamba günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerinin çok kritik olduğunu belirterek altın alacaklara uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları sert düşmeye devam ediyor! 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları sert düşmeye devam ediyor! 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

ABD seçimlerinden sonra ons altın, doların güçlenme beklentileriyle geçen hafta yüzde 2 değer kaybederek 2683 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçim zaferi, güçlü dolar beklentisini artırarak altının sert bir düşüş yaşamasına neden oldu. Yeni işlem haftasında, ons altın geçen hafta kapanışına yakın seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

ONS ALTINDA GÜNCEL DURUM

Küresel piyasalarda ons altın, 2670 dolar seviyelerine yakın işlem görüyor. Fiyatlar, kısa vadeli göstergeler olan 5 günlük ortalama (2695 $) ve 22 günlük ortalamanın (2715 $) altında seyrediyor. Ağustos ayının başından beri 22 günlük ortalamanın üstünde tutunan ons altının bu seviyeyi aşağı yönlü kırması, teknik satışları tetikleyerek fiyatları aşağı çekti.

GRAM ALTINDA GÜNCEL DURUM

Türkiye’de serbest piyasada gram altın, 11 Kasım 2024 itibarıyla 2950 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3033-3067 TL aralığında alınıp satılıyor. Çeyrek altın 5.005 TL, yarım altın 10.005 TL, tam altın ise 19.940 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİL FAİZLERİ

Dolar endeksi 105,00, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 4,35 seviyelerinde. Bu göstergeler, doların küresel anlamda güçlü kalmaya devam ettiğini ve bu nedenle altının fırsat maliyetinin arttığını gösteriyor. Analistler, dolar getirisindeki yükselişin altın üzerinde satış baskısına neden olduğunu vurguluyor.

FED POLİTİKA FAİZLERİ

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD politika faizlerinde kademeli indirim sürecinin devem ettiğini belirtiyor ancak FED Başkanı Powell'in enflasyon konusunda temkinli olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin yavaşlayabileceği ve bazı toplantılarda “bekle-gör” stratejisinin uygulanabileceğini düşünüyor.

YATIRIMCI BU HAFTA NE YAPMALI?

Bu hafta ABD’de açıklanacak ekim enflasyonunun çok kritik olduğunu belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer beklentilerden daha yüksek bir enflasyon verisi gelirse, FED’in, aralıktaki toplantıda ‘pas’ geçme ihtimali yükselebilir ve bu durum ons altın fiyatında 2600 dolara varabilecek düzeltmeleri beraberinde getirebilir. Dolayısıyla alım için bu hafta riskli, baskı sürebilir. Elinde altın olanlar ise tutmaya devam edebilir."