Yükselen dolar altını sarstı! Kasımda altın fiyatının yönü belli oldu: Hazırlığa başlayın

10 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:54

Altın fiyatları, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde kesin zafer kazanmasının ardından sert geriledi. Yatırımcısını da endişe sardı. Seçimin ardından tahvil faizleri, ABD doları ve hisse senetleri önemli ölçüde yükseldi. Altın da ons başına 2.673 dolara kadar düştü. Değerli metal, bir hafta önce ons başına 2.805 dolarlık en son tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 5'ini kaybetti. Peki, Kasım 2024'te altın fiyatı tahmini ne olacak?

Altın fiyatı, Trump'ın Salı günkü seçimlerde kazandığı kesin zaferin ardından Çarşamba yüzde 3 geri çekildi. Trump'ın önerdiği politikaların enflasyonu yeniden canlandırabileceği endişesi, tahvil getirilerini ve ABD dolarını yukarı iterek, altının yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelmesine neden oldu. Altının dolarla negatif korelasyonu, dolardaki yükselişin devam etmesi halinde kısa vadede fiyatları daha da olumsuz etkileyebilir.

GÜVENLİ LİMAN YATIRIMCISI ENDİŞELİ

Altın uzun zamandır güvenli liman yatırımı olarak görülüyordu. Küresel huzursuzluk zamanlarında istikrar sağlayan enflasyona karşı bir koruma olarak tercih edilen altın son aylarda sürekli olarak yeni rekorlar kırmasıyla, giderek daha popüler bir seçenek haline geldi.

Hem deneyimli altın yatırımcıları hem de yeni altın yatırımcıları, artan açıklar ve siyasi çalkantıların olduğu bir ekonomik iklimde altının gelecekteki fiyatı konusunda iyimser hareket etti.

KASIM 2024'TE ALTIN FİYATI TAHMİNİ NE OLACAK?

Özellikle ABD seçimlerinden sonra altın fiyatlarının bu Kasım ayında hangi yönde seyredebileceğine dair yatırımcı endişeli. Birçok uzman altın fiyatlarının yükselişine devam edeceğini düşünüyor.

ABD'deki aşırı yüksek açıklar ve borç nedeniyle altının yükselmeye devam edeceğine dair beklentiler arttı. Birçok yatırımcı, ABD'deki yüksek borcun Federal Rezerv tarafından daha fazla para oluşturmasına yol açacağına inanıyor. Kağıt paralar değer kaybetmeye devam ettikçe, altın değerini koruyacak.

ALTIN FİYATLARI KISA VADEDE İSTİKRARLI KALABİLİR

Geçtiğimiz aylarda altın fiyatları yükseliş eğiliminde ısrarcı oldu. Uzmanlara göre mevcut jeopolitik gerginliklerin azalma belirtisi göstermediği göz önüne alındığında, bu faktörler Kasım ayı boyunca altın fiyatını yönlendirmeye devam edecek.

En büyük iki altın tüketicisi olan Hindistan ve Çin'in ekonomilerindeki büyümenin devam etmesinin talebi muhtemelen artırmaya devam edecek. Bu, Kuzey ve Batı Afrika'da altın madenciliğini artırma planlarından kaynaklanabilecek herhangi bir arz artışını telafi edebilir.

Değerli metal yatırımcıları fiyatların tırmanmaya devam etme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle sevinecek olsa da, özellikle Kasım ayında ne kadarlık bir hareket olacağını merak ediyor.

Analistlere göre, altın fiyatları seçimin ardından Kasım ayında bir miktar istikrara kavuşsa da bu kısa ömürlü olabilir, çünkü hiçbir partinin büyüyen açığı ele almak için net bir planı yok. Bu ay fiyatların ne kadar hareket edeceği diğer dış etkenlerden de etkilenecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR YÜKSELEBİLİR?

Ancak kıymetli metaller satıcısı Allegiance Gold'un COO'su ve kurucu ortağı Alex Ebkarian, fiyatların "yıl sonundan önce 3000 dolara çıkabileceğine" inanıyor.

Ebkarian, altının bu yeni rekora ulaşmasının çok sayıda nedeni olduğunu, bunlar arasında dünya merkez bankalarının güçlü ve devam eden satın alımları, altını tahvillerle karşılaştırıldığında daha cazip hale getiren düşük faiz oranı ortamı, artan oynaklığa neden olabilecek zayıflayan iş piyasası, devam eden jeopolitik gerginlikler, durgunluk riski, doların devam eden düşüşü, artan eksik harcamalar ve devam eden yüksek enflasyon yer alıyor.

Bunların hepsi altın yatırımcıları için olumlu işaretler olsa da, fiyatların hangi yöne gideceği konusunda henüz ortak bir görüş birliği yok. Ancak, altının fiyatı son 12 ayda inanılmaz bir performans gösterdi.

GRAM ALTIN, 1 YILDA YÜZDE 60'TAN FAZLA KAZANDIRDI

Son bir senede en iyi oransal getiriyi yüzde 60’ın üzerinde gram altın sağladı. Finans analisti İslam Memiş, gram altınla ilgili 'panik yok' uyarısı yaptı.

ALTINDA ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler için İslam Memiş, "Gram altın iki gün içinde 160 lira, ons altın 140 dolar geriledi. Altın bulunduran ve almak isteyenleri de aynı şekilde. Düşüşler birer alım fırsatı. Bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Alım için fırsat kollayanlar bugünü değerlendirmeli." dedi.