Altın almak için son tarihi verdi! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı

Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla yatırımcıları uyardı. “Bu hafta Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. O yüzden haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşamba gününden önce, Çarşamba gününden sonra,” diyen Memiş, Fed’in bu toplantıda faiz değiştirmeyeceğini ancak Eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağını öngördü.

Memiş, geçtiğimiz hafta eski ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında gerçekleşen görüşmeye de dikkat çekti. “Trump’ın yeni binayı ziyareti sonrasında tekrar faizleri düşür söylemini tekrar etti. Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın faiz noktasındaki cevapları küresel piyasalar için oldukça önemli bir etkiye neden olacaktır,” değerlendirmesini yaptı.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Fed’in faiz kararı saat 21.00’de, Powell’ın açıklamaları ise 21.30’da yapılacak. “21.30'dan sonra piyasalarda sert dalgalanmalar göreceğiz. Perşembe ve cuma günü bunun etkisini göreceğiz,” ifadelerini kullanan Memiş, yatırımcılara bu sürece dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

BORSA İSTANBUL'A DİKKAT EDİN

İslam Memiş, Borsa İstanbul’a ilişkin analizinde 10.450-10.950 puan aralığını bu hafta için önemli gördüğünü söyledi: “Borsa İstanbul üzerinde 10.600 puan seviyesinde, 10.450 puan seviyesi destek seviyesi. Yukarıda 10.950 puan seviyesi var. Bu aralığı bu haftanın özelinde takip edebilirsiniz.”

DOLAR VE EURO’DA BU SEVİYELERİ BEKLEYİN

Memiş, dolar kurunun 40,56 TL seviyesinde yatay bir seyir izlediğini belirterek şu seviyelere dikkat çekti: “40.50 lira aşağıda destek seviyesi. 40.80 lira yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip edersiniz.”

Euro/dolar paritesinin ise 1.1680 seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, kısa vadeli düşüşler sonrası Euro’ya geçiş fırsatının doğabileceğini ifade etti: “Euro almak isteyen yatırımcılar için bu hafta önemli bir şans geliyor. 1.1570 seviyesine sarkmalar olabilir. Bu haftanın özelinde bunu son bir şans olarak görebiliriz.”

Ayrıca yıl sonu hedefinin 1.20 seviyesi olduğunu vurgulayan Memiş, “Bu düşüşler çok kalıcı olmaz. Euro tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın bu düşüşleri bence fırsat olarak görmesi gerekiyor,” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ ALACAKLARA UYARI

Ons altının 3.336 dolar seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş, teknik olarak aşağıda 3.315 dolar, yukarıda ise 3.380 dolar seviyelerine dikkat çekti. “Ons altında çarşamba gününe kadar alım tarafında değerlendirmek lazım. Tekrar çarşamba gününden sonra yükseliş bekliyorum,” diyerek yatırımcılara zamanlama uyarısı yaptı.

NE ZAMAN ALTIN ALALIM?

Gram altın tarafında da benzer bir tablo çizen Memiş, “Gram altın serbest piyasalarda 4.373 lira seviyesinde. 4.350 lira destek, 4.450 lira direnç seviyesi. Altın almak isteyen yatırımcı çarşamba gününe kadar alım kararını değerlendirmeli,” açıklamasında bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN DESTEK SEVİYESİ

Gümüş için de benzer bir strateji öneren Memiş, “Bugüne kadar gümüş almamış, fırsat kollayanlar için bu hafta önemli. 37.80 dolar ons, 49 lira gram destek seviyeleri. Çarşamba gününden sonra tekrar yükseliş bekliyorum,” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN VE KRİPTODA BU FİYATLARDAN UZAK DURUN

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 118.985 dolar seviyesini “pahalı” olarak değerlendirdi. “Özellikle 122.000 dolar seviyesinden itibaren uyarılar yapmıştım. 110.000 ve 105.000 dolar seviyesini görmeden alım yapmam,” diyen Memiş, bu seviyelerin görülmeden kripto para piyasasına girmeyeceğini belirtti.