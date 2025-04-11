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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

Altın fiyatları tetikte. ABD Çin arasında başlayan ticaret savaşı altına güvenli liman talebinin artmasına neden oldu. Altının yükseliş trendinin Trump'ın ve ticaret savaşlarının oluştuğu belirsizlikten kaynaklandığını ifade eden ekonomist Zafer Ergezer, teknik analizlere göre yükseliş trendinin süreceğini ifade etti. Ons altında 3350 seviyesi direnç olarak görülüyor. En azından şu an için bu bandın içerisinde hareket etmesini bekleniyor. İşte altın yatırımcısına rehber olacak açıklamalar.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 14:33

ABD-Çin arasında başlayan ticaret savaşı altın fiyatlarında belirsizliği artırarak güvenli liman arayışına yol açtı. Altının yükseliş eğilimi Trump'ın açıklamaları ve politikaları nedeniyle devam ediyor. Altın yatırımcısı için alım zamanı mı satım zamanı mı belli oldu. Ekonomist Zafer Ergezer, altında yükseliş trendinin süreceğini ifade etti. İşte çarpıcı açıklamalar.

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

TRUMP RÜZGARI ALTINI UÇURDU

TGRT Haber TV'ye konuşan Zafer Ergzer'in açıklamaları şöyle;

"Bugün Çin’den gelen yeni gelişmelerle birlikte piyasalarda hareketlilik yeniden arttı. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamaları ve Çin’e yönelik art arda gelen tarifeler, küresel piyasaları sarsarken, altın yeniden güvenli liman olduğunu kanıtladı.

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

TRUMP’IN HIZINA YETİŞMEK ZOR

Her gün yeni bir açıklama, yeni bir tarife. ABD’nin sadece Çin’e değil, dünya genelinde birçok ülkeye ticaret savaşı başlattığını söylemek yanlış olmaz. Ancak özellikle Çin’e karşı başlatılan hamleler, piyasalar üzerinde çok daha sert etkiler yaratıyor. Her açıklama, piyasada yeni bir dalgalanma demek.

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

YATIRIMCILARIN İLK DURAĞI ALTIN OLDU

Bu belirsizlik ortamında yatırımcıların ilk durağı altın oldu. Küresel risklerin arttığı her dönemde olduğu gibi altın, güvenli liman özelliğiyle ön plana çıktı. Yılın başında bu kadar sert bir yükseliş beklenmiyordu ancak ticaret savaşlarının fitilinin ateşlenmesiyle, altında Trump etkisi kendini net şekilde göstermeye başladı.

  • Ons altın: 3.200 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Teknik analizlere göre bu yükselişin 3.350 dolar seviyelerine kadar devam etmesi mümkün.
  • Gram altın: İç piyasada 4.000 TL seviyesine ulaştı. Kur tarafında büyük bir hareketlilik olmazsa, gram altında da hedef 4.150-4.200 TL seviyeleri olabilir. Destek seviyesi olarak ise 3.850 TL öne çıkıyor.
Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı

ALTININ YÜKSELİŞİNDE 4 TEMEL FAKTÖR

  • Merkez Bankalarının Faiz İndirimleri: Küresel merkez bankalarının genişlemeci politikaları, altına olan ilgiyi artırıyor.
  • Jeopolitik Riskler: Ortadoğu ve Asya’daki belirsizlikler yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendiriyor.
  • Artan Enflasyon: Enflasyon karşısında değer koruma aracı olarak altına talep artıyor.
  • Trump Etkisi: Öngörülemez açıklamaları ve agresif politikaları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Trump’ın ani açıklamaları piyasaları anlık olarak etkiliyor. Yeni tarifeler, iptaller, ertelemeler ya da yeni tehditler… Her biri altın üzerinde baskı ya da destek yaratıyor. Bu nedenle piyasalar adeta Trump’ın ağzına kilitlenmiş durumda.

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı
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ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT

Altında güçlü bir yükseliş trendi sürüyor. Ancak bu trendin ne kadar devam edeceği belirsiz.

  • Alım yapacaklar için destek seviyelerini beklemek daha sağlıklı.
  • Satış yapacaklar için ise trendin kırılmasını beklemek önemli.

Altın, bir kez daha güvenli liman özelliğini güçlü şekilde ortaya koydu. Ancak Trump’ın açıklamaları gibi belirsizlikler, bu yükselişi hem destekleyebilir hem de kısa vadede kırabilir. Yatırımcıların teknik seviyeleri yakından takip etmesi ve temkinli davranması bu süreçte önemli."

Altın almak mı satmak mı? İşte doğru zamanda doğru hamle uyarısı
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