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 | Kübra Çelepi

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

Son açıklanan mart ayı enflasyon verileri ile emeklinin cebindeki zam netleşti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının yarısı belli oldu. 3 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Beklenen temmuz zammı için tablo netleşti. En düşük emekli maaşı şu anda 14 bin 469 TL lira. Temmuz ayındaki zammın ardından beklenen yeni rakam hesaplandı.

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En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:50

SSK, BağKur ve tüm emekliler temmuz ayını bekliyor. TÜİK'in Mart ayı enflasyon verilerine göre üç aylık enflasyon yüzde 10,06 olarak açıklandı. Kesinleşen 3 verinin ardından emekli ve memur temmuz hesabı da ortaya çıktı. 16,5 milyon emekli ve milyonlarca memur, Temmuz ayında yapılacak açıklamalara kilitlenmiş durumda. Zam oranlarının ne olacağı kadar, enflasyon farkının nasıl yansıtılacağı da büyük önem taşıyor. Her ay açıklanan enflasyon verileri son zammı ortaya çıkaracak.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SON RAKAM

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı, gözler şimdi Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur için kritik hesap ortaya çıktı.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

MART AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK’in açıkladığı verilere göre:

  • Aylık enflasyon: %2,46
  • Yıllık enflasyon: %38,10
  • Ocak-Mart arası 3 aylık enflasyon: %10,06

Bu oran, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammında belirleyici olacak.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

EMEKLİLERE ŞİMDİLİK YÜZDE 10 ZAM VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. İlk 3 aylık veriye göre şu anda %10,06 zam cepte. Kalan 3 ay da eklendiğinde bu oran daha da artacak.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

MEMUR KESİMİ EMEKLİNİN GERİSİNDE KALDI

Memur ve memur emeklileri için:

  • Enflasyon farkı: %3,83
  • Toplu sözleşmeden gelen zam: %5
  • Şu an için toplam artış: %9,02

Yani memur kesimi şimdilik emeklilerin gerisinde kalmış durumda. Fakat bu oranlar önümüzdeki aylarda değişebilir.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı

GÖZLER NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİNDE

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine göre:

  • Nisan: %2,25
  • Mayıs: %1,87
  • Haziran: %1,50

Bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyonda %15 ile %17 arasında oranlara işaret ediyor. Bu da Temmuz’da yapılacak zammın sınırlarını şimdiden çizdi.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Şu an en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Eğer:

  • %15 zam gelirse: 16.639 TL
  • %16 zam gelirse: 16.784 TL olacak.

Ama bu artışlar kesin değil. Net rakamlar, Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra belli olacak.

En düşük emekli maaşı için son tablo! Memur kesimi emeklinin gerisinde kaldı
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