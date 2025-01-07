Altın biriktiren ve fiyat bekleyenlere net uyarı! 2025'te yapılmaması gereken 3 altın yatırım hatası

07 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:36

Altın fiyatları 2024 yılında rekor seviyelerde kendini gösterirken yatırımcının 2025 yılında da en çok tercih edeceği yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Analistler yeni yılda fiyat tahminlerini yaptı. Yatırımcılara 2025'te kaçınılması gereken 3 büyük altın yatırım hatasından bahsedildi. İşte detaylar...

Yatırımcılar 2025’te altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasını beklerken analistler 2024’te sayısız rekor kıran kıymetli metal için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Yeni bir yılın başlangıcında, potansiyel kazançlara zarar verebilecek yatırımlar gündeme getirildi. Fiyatların yükseleceğini düşünüp altın​ alıp biriktirmenin kazançları yükselteceği düşünülse de analistler uyarılarda bulunuyor.

ALTIN İÇİN 2026​'YI İŞARET ETTİLER

Merkez bankalarının altına olan ilgisi devam ederken dünyaca ünlü Goldman Sachs​ analistleri, altın fiyatlarının 2026’da 3.000 dolar/ons seviyesine ulaşacağını söylüyor.

Ons altın 2.657,30 ons seviyelerinde seyrederken Goldman Sachs analistleri gibi birçok ekonomist 2025​ sonunda 2.900 dolar seviyelerinden bahsediyor. Değerli olsa da bir altın yatırımı, bazı yatırımcılara hisse senetleri, tahviller ve hatta gayrimenkuller kadar cazip gelmiyor. Uzmanlar altın yatırımlarının korunması gerektiğini söyleyerek 2025'te kaçınılması gereken 3 büyük altın yatırım hatasını değerlendirdi.

ALTININ 2024’TEKİ GİBİ YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK

Altın yıl sonuna kadar ons başına 2.700 dolara yakın bir seviyede tamamlandı; bu da sadece 12 ayda kayda değer bir %35 fiyat artışıyla sonuçlandı. Eşitsiz enflasyon , faiz oranı hareketleri ve jeopolitik gerilimlerin 2025’te altına çok etki etmeyeceği değerlendiriliyor. Bu sebeple yatırımcılara fiyatların yükseleceğini düşünüp 2024'teki fiyat artışının devam edeceği varsayımıyla aşırı yatırım yapmanın zararlı olabileceğini söylüyor.

FİYATIN ÇOK DAHA AŞAĞILARA DÜŞECEĞİNİ VARSAYMAK

Altının fiyatı, Ekim 2024'ün sonlarında rekor seviye olan 2.700 doları geçtikten sonra düşüşe geçti. Ancak, tekrar tırmanmadan önce sadece kısa bir süre 2.500 dolar civarına dayandı. Bu nedenle fiyatın 2025'te bundan çok daha düşük seviyelere düşeceğini varsaymak ve beklemek bir hata olabilir.

YATIRIM TÜRLERİNE DİKKAT

Altın ETF'leri, altın hisse senetleri, altın vadeli işlemleri gibi yatırım türlerinde uzmanlar kadar bilgi yoksa hesabınıza olumsuz etki edebilir. Bu nedenle, özellikle bugünün yüksek giriş fiyat noktasında yanlış türde altına yatırım yapmaktan kaçınmak kritik önem taşır. Bunun yerine, mevcut yatırımcılarla ve uzmanlarla görüşüp tüm seçeneklerin masaya yatırılması öneriliyor.