Altın biriktirenlerin gözü FED VE Orta Doğu'ya çevrildi! İslam Memiş'ten altın fiyatlarında 'çarşı pazar karışır' uyarısı

31 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:50

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, kritik Fed'in faiz kararı öncesi gram altın ve dolar için yorumlarda bulundu. İslam Memiş, Orta Doğu'daki gelişmelerin, ekonomik ve siyasi dengeleri yeniden şekillendireceğini belirtti. Dolar, altın ve borsa yatırımcısına seslenen uzman, özellikle gram altın fiyatı için için kritik uyarılarda bulundu.

PİYASALARDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

İslam Memiş, Orta Doğu'daki artan gerilimin özellikle altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. 3. Dünya Savaşı riski ve FED toplantısına dikkat çeken finans analisti altın yatırımcısına seslendi.

Memiş, İsrail'in bölgesel bir savaş başlatma isteğinin, küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtti.

Memiş, İsrail'in Orta Doğu'da savaş planının devam etmesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın çanları çalacağını ve çarşı pazarın karışacağını söyledi.

'Ons altında FED sonrası 2450 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz' diyen İslam Memiş altın fiyatı için şöyle konuştu.

FED faiz kararını bugün TSİ ile 21.00'da açıklayacak.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI

Özellikle 2435 dolar seviyesi burada kritik. Yukarı yönlü kırılım olacak mı buna bakacağız. 2450 dolara kadar yükseliş beklentim var

Bu yükselişler devam edecek anlamına gelmiyor oradan bir hamle aşağı gelebilir. Aşağıda 2360 dolar destek seviyesi olur.

Gram altın tarafındaki hedefimiz aynı. 2588 liraya kadar yükseldi, ardından kar satışları geldi.

Gram altın tarafında 2520 - 2620 lira bant aralığı geçerli.

İslam Memiş, tahminlerine şöyle devam etti;

BORSA YATIRIMCISI BEKLEMELİ

"Borsa İstanbul 10 bin 700 üzerinde tutunamazsa aşağıda 10 bin 680 puan seviyesi var.

İsrail'e karşı yapılan açıklamalar gerilim tarafında fiyatlandığı için borsa toparlanamadı. Borsa tarafındakiler biraz daha beklemeli.

DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dolar endeksinden güç alan dolar TL kredi notumuz arttığı için 33 altına sarkmıştı ancak yüksek beklentimiz devam ediyor.

Dolara ihtiyacı olanlar, 33 lira altı rakamların kalıcı olmayacağına göre karar vermeli.

Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar baskılanır, çarşambadan sonra yükseliş görürüz.