Son dönemde yatırımcıların gözdesi olan altın ve Bitcoin arasındaki rekabet, 2025 yılı itibarıyla altın lehine döndü. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan altın, Bitcoin’i geride bıraktı.

ALTIN REKOR KIRIYOR

2024 yılını yüzde 27,2 oranında değer kazanarak kapatan altın, 2025’e de güçlü başladı. Londra piyasalarında işlem gören spot ons altın, 2 bin 886 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana altındaki değer artışı yüzde 9,2’ye çıktı.

BİTCOİN GERİDE KALDI

Bitcoin ise 2025 yılına daha durgun başladı. 2024’ü yüzde 123’lük artışla kapatan Bitcoin, yeni yılın ilk döneminde yalnızca yüzde 3,4 yükseldi. Bitcoin, 110 bin dolarlık zirvesinin yüzde 12,71 altında, 96 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD seçimlerinden sonra Donald Trump’ın başa geçmesiyle artan jeopolitik gerilimlerin altına olan talebi artırdığını belirtiyor. Ticaret savaşlarının ve siyasi belirsizliklerin altını güvenli liman haline getirdiği, Bitcoin’in ise riskli yatırım aracı olarak geri planda kaldığı ifade ediliyor.

RİSKLİ VARLIK ALGISI DEVAM EDİYOR

Ekonomik ve siyasi dalgalanmalarda altının güvenli liman olarak tercih edildiği görülüyor. Bitcoin’in ise teknoloji hisseleriyle benzer bir hareket sergilediği ve riskli varlık olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Finans uzmanı Aoifinn Devitt, Bitcoin’in henüz tam anlamıyla bağımsız bir yatırım aracı olarak görülmediğini ve piyasalardaki belirsizlikler karşısında kırılgan kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

CİTİ’DEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

ABD merkezli Citi Bankası, önümüzdeki üç ay içinde altının 3 bin doları aşabileceğini öngörüyor. Analistlere göre, Trump’ın politikaları küresel ekonomiyi yavaşlatabilir, enflasyonu artırabilir ve merkez bankalarının altın talebini canlı tutabilir.

