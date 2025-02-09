Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum

Altın fiyatları yılbaşının ardından rekor üstüne rekor kırarken dolar da ciddi bir yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirmişti. Altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam fiyatları ile yeni rekorlar kırmıştı. Dolar ise son günlerdeki artışın ardından yeniden 36 liranın altına inmişti. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ve dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları 9 Şubat Pazar günü yine piyasaların gündemini meşgul ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, dolar kuru, euro fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları ve döviz kurları…
Alış 3.307,64
Satış 3.308,25
Alış 5.433,00
Satış 5.489,00
Alış 10.866,00
Satış 10.978,00
Alış 21.665,00
Satış 21.865,00
Alış 2.860,40
Satış 2.860,87
Güncel dolar kuru bugün 35,99 TL'den işlem görüyor.
Euro kuru 37,23 TL seviyesinde.
Sterlin 44.69 TL'den fiyatlanmış durumda.