Altın fiyatları uçuşta, dolar kuru düşüşte! İşte 9 Şubat piyasalarda son durum

Altın​ fiyatları yılbaşının ardından rekor üstüne rekor kırarken dolar​ da ciddi bir yükseliş kaydederek yatırımcısını sevindirmişti. Altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam fiyatları ile yeni rekorlar kırmıştı. Dolar ise son günlerdeki artışın ardından yeniden 36 liranın altına inmişti. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ve dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları 9 Şubat Pazar günü yine piyasaların gündemini meşgul ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, dolar kuru, euro fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Şubat güncel altın fiyatları ve döviz kurları…

9 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.307,64

Satış 3.308,25

9 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.433,00

Satış 5.489,00

9 ŞUBAT 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.866,00

Satış 10.978,00

9 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.665,00

Satış 21.865,00

9 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.860,40

Satış 2.860,87

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (9 ŞUBAT PAZAR)

Güncel dolar kuru bugün 35,99 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru 37,23 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 44.69 TL'den fiyatlanmış durumda.

