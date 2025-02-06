Altına hücum başladı: Büyük krizin habercisi mi?

06 Şubat 2025 11:01 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:09

Altın fiyatları rekor seviyelerdeyken, merkez bankalarının yoğun alımları ekonomik ve siyasi krizin kapıda olduğu yorumlarına neden oluyor. Uzmanlar, bu hareketin küresel finansal çöküşe hazırlık olabileceğini belirtiyor.

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Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, dünyaca ünlü jeopolitik stratejist Robert D. Kaplan, büyük oyuncuların finansal çöküşe hazırlık yapıyor olabileceğini öne sürdü. Kitco News’e konuşan Kaplan’a göre, merkez bankalarının yoğun altın alımları ekonomik ve siyasi bir krizin kapıda olduğuna işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Dünya Altın Konseyi’nin son raporuna göre, merkez bankaları üst üste üçüncü kez 1.000 tonun üzerinde altın satın aldı. Kaplan, bu durumu “büyük ekonomik belirsizliğe karşı bir önlem” olarak değerlendiriyor. Ona göre, altın biriktirmek geleceğe dair karamsarlığın göstergesi olabilir.

DÜNYAYI KALICI KRİZ BEKLİYOR

Kaplan, yaşanan gelişmeleri 20. yüzyıl başlarında Almanya'da yaşanan Weimar Cumhuriyeti dönemiyle kıyaslıyor. O dönemde yaşanan ekonomik çöküş ve siyasi istikrarsızlık, Avrupa’yı büyük bir buhrana sürüklemişti. Bugün de dünyadaki ekonomik dengesizlikler ve siyasi gerilimler, benzer bir sürecin yaşanabileceğini düşündürüyor.

KÜRESEL KRİZ DALGASI

Kaplan’a göre, teknoloji dünyayı daha da küçülttü ve artık bir ülkede yaşanan kriz, anında diğer ülkelere sıçrayabiliyor. ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler ise farklı hızlarda da olsa zayıflıyor. Bu da küresel dengeleri daha kırılgan hale getiriyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ TEHLİKELİ BOYUTTA

Kaplan, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin, özellikle Tayvan ve Güney Çin Denizi meseleleri yüzünden askeri bir çatışmaya dönüşebileceğini ve bunun küresel finans piyasalarını altüst edebileceğini belirtiyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN MI?

Çin’in büyük miktarda altın toplaması da dikkat çekici bir gelişme. Kaplan, bunun ekonomik belirsizlik, sermaye kaçışı ve ABD ile derinleşen krizlere karşı bir önlem olarak görüldüğünü söylüyor. Küresel piyasalarda altına olan talebin artması, yatırımcıların ekonomik çalkantılara karşı tedbir aldığını gösteriyor.

İRAN'DA REJİM ÇÖKEBİLİR

Kaplan’ın en çarpıcı tahminlerinden biri de İran ile ilgili. Ünlü stratejiste göre, önümüzdeki dört yıl içinde İran rejiminin çöküşü bekleniyor. Ülkedeki toplumsal huzursuzluk ve ekonomik sıkıntılar, yönetimi zora sokabilir.