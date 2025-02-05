Altın fiyatı rekor kırdı: Kuyumcular en çok kar ettiren altını açıkladı! Ne çeyrek ne de gram altın

05 Şubat 2025 15:14 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:04

Çeyrek altına kıyasla 10 kat daha değerli olan altın türünü kuyumcular açıkladı. Kuyumcular ve yatırımcılar arasında hızla popüler hale gelen bu altın yeni bir trend oluşturdu. İşte hem kazanç potansiyeli hem de koleksiyon değeriyle gram ve çeyrek altını sollayan o model.

Çeyrek, gram altını sollayan ve çeyrek altından 10 kat daha değerli olan altın türünü kuyumcular açıkladı. Gremse altın yatırımcıların gözdesi oldu. Kuyumculara göre, en karlı yatırım aracı olabilir.

YATIRIMCILARIN YENİ GÜVENLİ LİMANI GREMSE ALTIN

Çeyrek altından 10 kat daha değerli olan bu nadir altın türü, yatırımcılar ve kuyumcular için yeni gözde oldu.

54.143,00 TL'den işlem gören gremse altın, büyük ilgi topluyor. Kuyumcular ve yatırımcılar arasında hızla popüler hale geldi. Bu altın türü, piyasada hareketlilik oluşturdu.

NADİR BULUNUYOR, DEĞERİ KATLANIYOR

Yüksek getirisiile gremse altın, yatırımcılar için en güvenli liman olma özelliği taşıyor. Kuyumcular, gremse altının yükselen değerini fırsata çevirerek stoklarını genişletti. Gremse altın yatırımcıları peşinden sürüklüyor.

Kuyumcular, gremse altını yüksek fiyatlarla alıp satarak iş hacimlerini yükseltti.

Yatırımcılar, gremse altını özellikle değer koruma özelliği nedeniyle tercih ediyor. Üstelik bu altın kuyumculara göre çeyrek altının yerini doldurmaya yakın bir aday.

Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak öne çıkan gremse altın koleksiyoncuların da ilgisini çekiyor. Gremse son zamanlarda koleksiyonların en değerli parçalarından biri haline geldi.