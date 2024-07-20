Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

20 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:40

Yatırımcı altın, borsa ve dolar piyasalarını yakından takip ediyor. Altın küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber değer kaybederek dolar/TL kurunda sakin seyir devam etti. Borsa İstanbul ise yatırımcısına kazandırdı.

BORSA HAFTAYI DEĞER KAZANARAK TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 11.045,57 ve en yüksek 11.252,11 puanı gördü. Endeks haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 16 bin 720 liraya indi.

ALTIN VE DÖVİZ GERİLEDİ

Geçen hafta sonu 4 bin 201 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 190 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybederek 33,0580, avro da yüzde 0,05 azalışla 36,0230 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,99 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,03 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.