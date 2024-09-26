Altın bozduranlar dikkat! İslam Memiş tarih verip uyardı: Gram altın 4 bin TL olacak

26 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:03

Amerika Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası ons altın 2 bin 668 dolar seviyelerine çıkarken gram altın 3 bin lira oldu. Elinde birikimi olan ‘Bu seviyelerden altın alınır mı?’ sorusuna cevap ararken bazı yatırımcılar altınlarını bozdurmak istiyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 altın fiyatı için tahminini açıklarken yatırımcılara “Altın hiçbir zaman satılmaz, altın bir takas aracıdır” şeklinde seslendi. İşte altın piyasaları ve fiyatları ile ilgili tüm detaylar…

Orta Doğu merkezli küresel risklerin her geçen gün artması, merkez bankalarının faiz indirim kararları altını destekleyerek ons ve gram bazında rekor sevilere taşıdı. Ons altın​ FED’in 50 baz puanlık indirimi sonrası 2 bin 668 dolara kadar çıktı. Gram altın​ Kapalıçarşı piyasasında 3 bin, çeyrek altın 5 bin TL seviyelerini geride bıraktı. ‘Bu seviyelerden altın alınır mı, satılır mı?’ sorusuna ise Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş​ cevap verdi.

KASIM İÇİN BEKLENTİ OLUŞTU

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirim döngüsüne girmesi altın gibi faiz getirisi olmayan riskli varlıkları destekledi. Ons altın​ karar sonrası tarihi zirveleri görürken piyasalar kasım ayı içinde yeni bir faiz indirimine hazırlanıyor.

Gelecek toplantı için 50 baz puanlık faiz indirim ihtimali şimdiden analistlerin ve yatırıcının gündemine geldi. Piyasalar artık PCE raporu, nihai 2. çeyrek GSYİH rakamları, haftalık ilk işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri dahil olmak üzere bazı ekonomik verileri beklemeye devam ediyor.

ELİNDE ALTIN OLAN NE YAPSIN?

Altın hiçbir zaman satılmaz, altın bir takas aracıdır. Ev ya da araba alacaksınız elinizde altınınız var bunu takas yapabilirsiniz. Ama bu rakamlar söylüyor ben söylemiyorum diyor ki gram altın ‘Ben yıla 2 bin lira seviyesinden başladım. 9 ayda gramında bin lira kazandım. Ama siz benim geçmişime bakın ben 22 yıldır, Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım aracıyım.

Altın TL bazlı satılmaz, sadece takas yapılır. Bu takas işleminde de ‘Ben evimi kaç grama aldım, kaç grama sattım. Ben arabamı kaç grama aldım kaç grama sattım. Altın satılmaz alınır, fiyata değil, miktara bakılır.

BU SEVİYEDEN ALTIN ALINIR MI?

Altın fiyatlarının sürekli olarak yükseleceğini ifade eden İslam Memiş ‘Bu seviyelerden altın alınır mı” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

Gram altın 2 bin lira seviyesinden yıla başladı. O zaman diyorlardı ki aman Allah’ım ne kadar yüksek!

Bugün ise 3 bin TL. 2025 yılında gram altın 4 bin 500 lira. Bu sevileri görenler de çok yüksek diyecek. Bu nedenle yıl sonunda gram altın, 3 bin 500 lira. Bu yüzden fiyata değil, miktara bakmak lazım.