Altın bu hafta üst üste rekor kırdı! İşte 15 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek 3 milyon 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.

Bugün gram altın 3.361,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.623,00 TL'den satılıyor. İşte 15 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.360,93

Satış 3.361,58

15 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.564,00

Satış 5.623,00

15 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.129,00

Satış 11.246,00

15 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.189,00

Satış 22.398,00

15 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.885,16

Satış 2.885,88