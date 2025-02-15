Altın bu hafta üst üste rekor kırdı! İşte 15 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek 3 milyon 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,7 yükselişle 3 milyon 447 bin lira oldu.
Bugün gram altın 3.361,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.623,00 TL'den satılıyor. İşte 15 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.360,93
Satış 3.361,58
Alış 5.564,00
Satış 5.623,00
Alış 11.129,00
Satış 11.246,00
Alış 22.189,00
Satış 22.398,00
Alış 2.885,16
Satış 2.885,88