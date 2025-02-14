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 | Kübra Çelepi

Gram altın fiyatı tarih yazıyor! İslam Memiş 4500 TL yolculuğu için net tarihi açıkladı

Gram altın fiyatı uçuşa geçti. Finans analisti İslam Memiş, gram altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında 4000 lira seviyesini geçeceğine dair beklentisini korurken ons altın yatırımcılarına ise beklemesini tavsiye etti. Memiş, "Gram altında fiyat değil, miktar önemli" açıklamasında bulundu.

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Gram altın fiyatı tarih yazıyor! İslam Memiş 4500 TL yolculuğu için net tarihi açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 11:01

Gram altın hızla yükselirken altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş bu sefer net konuştu. İslam Memiş, gram altın için yeni zirve tahmininde bulundu ve yılın ikinci yarısında 4500 lira seviyesinde rakamları beklediklerini belirtti. Yatırımcılara gram altın almak için tavsiyede bulundu. Ancak, ons altın için ise beklemenin daha avantajlı olacağını söyledi.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN YENİ ZİRVE TAHMİNİ

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"2025 yılındaki öngörümüz ve beklentimiz ons altın tarafında 3050-3080 dolar, gram altın tarafında 4000-4500 lira aralığındaydı. Kasım ayında kamuoyuna açıkladığımız rakamsal değer buydu. Özellikle altın borçlanacak veya düğün yapacak vatandaşlarımıza bu konuyla alakalı rakamsal değeri anlatmıştık. Tabii Trump göreve geldikten sonra gümrük vergileriyle ilgili açıklama yapması, Londra'daki altınların tekrar Amerika'ya transfer olması, küresel ekonomiye dair belirsizliğin artması gibi etkenler yaklaşık bir buçuk ayda ons altının 320 dolar gram altının 400 lira değer artışının nedeni oldu.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT

Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yatırımcıya sürekli eğer gram altın üzerinden işlem yapıyorsunuz, evet alınmaya devam edilmeli. Çünkü yılın ikinci yarısında 4000 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz ama onsun yatırımcısına yine dolarda beklemenin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü agresif yükselişlerden sonra sert bir şekilde düzeltme hareketleri mutlaka gelebilir. O da çok yakın bir tarihte tekrar aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yapabilir diye tahmin ediyorum.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Bizim tahminimiz eksininde yine yukarı yönlü revizelerimizi yapıyoruz ama son iki haftadır yatırımcıya ons altın almayın noktasında bu taraftaki bir söyleyişimiz hala devam ediyor. Yani ons altın ayrı, gram altın ayrı. Gram altın tarafında Kasım ayında açıkladığım rakam 4.000-4.500 lira aralığı. Şu anda 3.466 lira serbest fiyatlarda. Yukarı yönlü hareketlerini işte Temmuz ayında 3700-3800 ve yılın ikinci yarısında 4000 lira seviyesi üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz.

PİYASALARIN RADARINDA TRUMP VAR

Piyasalar genel itibariyle bütün yatırım araçlarında bir manipülasyon fiyatlaması var. Sağlıklı düşüşler ya da yükselişler yok. Altın mesela bu ayın en sağlıksız yükselen bir değerli emtiyası oldu. Borsalarda bir baskılanma süreci var. Kriptopara piyasasında aynı şekilde. Diğer enstrümanlarda aynı şekilde. Diğer yandan Trump'ın altınla ilgili önemli bir planı var diye ben sezimliyorum. Yatırımcılara bu duyuru bu hafta yaptım. Özellikle altın değerleme modelini tekrar güncelleyebilir, bugünkü değerden yapabilir.

ABD'NİN ALTIN OYUNU BAŞLADI

FED yıllardır, işte 40 yıldır altını 42 dolar seviyesinden sabitlemişti. Bugünkü güncel değerlerden tekrar sabitleyebilir. FED'deki altın rezervlerini fizik olarak hazineye devredebilir. Ve Amerika kendi borcunu bu şekilde iflas ettik modelinde ülkelere bırakabilir.

GRAM ALTIN ALINIR MI, BEKLENİR Mİ?

Gram altın yatırımcısı TL üzerinden işlem yapıyorsa ve uzun vadeli yatırımcısı altın fiyatlarında yukarı yönü hareketlerin devam etmesini ben tahmin ediyorum. Özellikle az önce de telaffuz ettiğim gibi işte Temmuz ayına kadar 3.700-3.800, yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira seviyesiyle alakalı beklentim hala devam ediyor. O yüzden altın yatırımcısı fiyatı değil, miktara odaklanmalı. Yukarı yönü hareketlerin ben yıl içinde yine devam edeceğini tahmin ediyorum.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın 22 ayar kaç TL?
14 Şubat 2025 gününde 22 ayar gram altın güne 3.140,09 liradan başladı, çeyrek altın ise 5.628,00 liradan işlem görüyor.
ETİKETLER
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#ons altın
#dolar/tl kuru
#Ekonomi
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