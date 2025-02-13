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 | Kübra Çelepi

Hurda araç fiyatları 4 katına çıktı: 100 bin liralık araç 400 bin oldu! Vatandaşlar toplu şekilde satın alıyor

Meclis'e sunulması beklenen hurda teşviki yasası nedeniyle Türkiye otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 25 yaş üstü araçları tetikleyen ÖTV indirimi, eski model otomobillere olan ilgiyi yükseltti ve fiyatları 4 katına çıkardı. Geçtiğimiz aylarda 50 bin TL’ye bile alıcı bulamayan eski model araçlar, şimdi 150 bin TL’den, 250 bin TL'den ve 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlar ise hurda statüsündeki araçları yasa çıkacak beklentisiyle toplu şekilde satın almaya başladı. Düzenleme yasalaşırsa, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, ÖTV indiriminden faydalanarak sıfır araç alabilecek. Bu beklenti, hurda otomobil fiyatlarını hareketlendirdi.

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Hurda araç fiyatları 4 katına çıktı: 100 bin liralık araç 400 bin oldu! Vatandaşlar toplu şekilde satın alıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:11

Hurda araçlara talep patlaması yaşanıyor. Fiyatlar 4 katına çıktı. Vatandaş toplu almaya başladı. İkinci el ilan sitelerinde, “hurda teşvikine uygun”, “acil hurda teşvik bekliyor” gibi başlıklarla yüzlerce ilan açıldı. Daha önce sitelerde 50 bin liradan satılan ve düşük fiyatlarla alıcı bulamayan araçlar şimdi altın değerinde. Yasa yürürlüğe girdiğinde hurda araç fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor.

HURDA OTOMOBİL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Meclis gündemine gelen hurda teşviki yasası, 25 yaş üstü araçlara olan ilgiyi adeta patlattı. Geçtiğimiz aylarda 50 bin TL’ye bile alıcı bulamayan eski model araçlar, şimdi 150 bin TL’den başlıyor 400 bin liraya kadar satışa sunuluyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI ÇIKMADAN PİYASALAR COŞTU

Vatandaşlar, daha yasa çıkmadan hurda araçlarını şimdiden toplamaya başladığı için, piyasada eski model araçların fiyatları hızla yükselmeye başladı. Vatandaşlar, düzenlemenin resmileşmesini beklemeden ellerini çabuk tutarak hurda araç alımına yöneldi. Araç alım-satımı yapan birçok kişi, teşvikten faydalanmak için harekete geçti. Galericiler, bireysel satıcılar ve ikinci el oto pazarlarında hurda araçlara yönelik yoğun bir talep yağdı. Vatandaşlar, yasa çıktığında yüksek ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olabilmek için eski model araçlara yönelmiş durumda.

ÖTV İNDİRİM TEŞVİKİ NELER GETİRECEK?

Düzenlemeye göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, 300 bin TL ile 800 bin TL arasında değişen ÖTV indiriminden faydalanarak sıfır araç alabilecek. Hurda teşvikiyle ilgili yasa henüz kesinleşmese de, piyasalar şimdiden hareketlendi. Vatandaşlar, yasa çıktığında yüksek ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olabilmek için eski model araçlara yoğun ilgi gösteriyor. Teşvikin detayları henüz kesinleşmese de, sektörden gelen bilgilere göre 800 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi söz konusu olacak. Bu da birçok kişinin eski araçlarını hurdaya çıkararak, uygun fiyatlarla sıfır araç almasına olanak tanıyacak.

2000 MODEL VE DAHA ESKİ ARAÇLAR ALICIYA ÇIKTI

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, hurda araç fiyatlarını bir anda yukarı çekti. İkinci el ilan sitelerinde, “hurda teşvikine uygun”, “acil hurda teşvik bekliyor” gibi başlıklarla yüzlerce ilan açıldı. Daha önce düşük fiyatlarla alıcı bulamayan araçlar şimdi 250 bin TL ortalama üzerinde fiyatlarla satışta. Piyasalarda normal şartlarda talep görmeyen, hatta hurdaya çıkmaya aday olan eski araçlar, teşvikten yararlanmak isteyenler tarafından hızla satın alınıyor.

400 BİN TL’LİK HURDA ARAÇLAR PİYASAYI ALEVLENDİRDİ

Eskiden yüzüne bakılmayan araçlar şimdi dudak uçuklatan fiyatlara ulaştı. Özellikle ilan sitelerinde hurda teşvikine uygun araçlar için açılan ilanlar büyük ilgiyle takip ediliyor. Ankara Mamak’ta ve Trabzon'da satışa sunulan 410 ve 400 bin TL’lik araçlar en dikkat çekici ilanlar oldu. Daha önce 100 bin TL seviyelerinde bile zor satılan bu tür araçlar, artık sıfır araç alımında ÖTV teşvikinden yararlanmak isteyenlerin gözdesi.

HURDA ARAÇLARIN FİYATLARI 250-400 BİN TL ARALIĞINA FIRLADI

İlan sitelerinde yer alan bazı araçlar ve fiyatları şu şekilde:
•Trabzon, Ortahisar: 1994 model düşük kilometreli araç – 410 bin TL
•Ankara, Mamak: Servis bakımlı Mazda – 400 bin TL
•Bolu, Merkez: “Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz” başlıklı ilan – 350 bin TL
•Mersin, Akdeniz: 2000 model klimalı Clio – 310 bin TL
•Ankara, Yenimahalle: ÖTV muafiyetine ve hurda teşvikine uygun araç – 300 bin TL
•Kayseri, Kocasinan: Hurda teşvikinden yararlanmak isteyenler için fırsat aracı – 288 bin TL

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ HENÜZ YASALAŞMADI

Hurda araçlarla ilgili yasa teklifi fırsatçıları harekete geçirdi. Online satış platformlarında hurda araç başlıklı ilanlar arttı. Uzmanlar, hurda teşviki düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Çünkü yasa yürürlüğe girmezse veya beklenen kadar yüksek bir teşvik sağlanmazsa, hurda araç fiyatları aniden düşebilir. Alım yapacakların süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hurda araç teşviki 2025 hangi araçlar?
Düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Hurda teşvik yasası şartları nelerdir?
Hurda teşvikinden yararlanmak için, aracınızın 25 yaşından büyük olması ve hurdaya verilmesi gerekir. Hurda verilen aracın yerine alınacak yeni aracın ise Türkiye'de üretilmiş olması ve Euro 6 emisyon standartlarına uygun olması şarttır.
ETİKETLER
#ikinci el araba
#Hurda Teşviki
#Hurda Araç
#Ekonomi
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