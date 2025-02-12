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 | Kübra Çelepi

Hayvancılık yapmak isteyen gençlere ve kadınlara devlet para verecek! Karşılıksız 270 bin TL

Türkiye'de kırmızı et üretimini artırmak için Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başlatıldı. İlk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi ve 1 yıllık 270 bin TL hibe desteği verilecek. Üreticiler, Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.

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Hayvancılık yapmak isteyen gençlere ve kadınlara devlet para verecek! Karşılıksız 270 bin TL
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:22

Hayvancılığa destek projesi başladı. Projeye başvuran genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi ile 270 bin TL hibe desteği verilecek. Üreticilerin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri karşılanacak.

GENÇLERE VE KADINLARA HAYVANCILIK DESTEĞİ

Hayvancılık yapmak isteyen kadınlara ve gençlere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, müjdeyi verdi. Karşılıksız 270 bin lira verilecek. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Projeye göre, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL'lik hibe desteği verilecek. Üreticiler başvurularını Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden gerçekleştirebilecek

BAŞVURANLARA 270 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Başvurular geçtiğimiz hafta itibariyle açıldı. Başvuru süresi 1 ay olacak. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacak.

Hayvancılığa destek projesi kredi ödeme planı şöyle;

Üreticiler, Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Üreticilerin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri karşılanacak. Üreticiler, hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devlet tarafından ödenecek.

HAYVANCILIK HİBE DESTEĞİ 2025 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenen takvim çerçevesinde Ek (1) formu ve ekleri ile yapılacak. Başvurular 10.02.2025 tarihinde başlayıp, 28.02.2025 mesai bitiminde sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenen takvim çerçevesinde Ek (1) formu ve ekleri ile yapılır

Sıkça Sorulan Sorular

Tarım ve hayvancılık destek paketi şartları nelerdir?
Başvuru sahibinin genç kriterinden yararlanabilmesi için 01.01.2025 tarihi itibarı ile 41 yaşından gün almamış olması gereklidir. Kapasite Raporu: Etçi damızlık hayvanlar için yeni veya son 6 ay içinde tanzim edilen rapor. Engelli Durumunu gösterir belge süreli ise başvuru tarihindeki geçerliliği aranacaktır
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#tarım ve orman bakanlığı
#tarım ve orman bakanlığı
#kredi desteği
#hibe desteği
#hibe desteği
#Ekonomi
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