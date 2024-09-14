Altın, dolar, borsa! Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

14 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:14

Bu hafta borsa, altın ve döviz piyasalarında en çok kazandıran yatırım belli oldu. Borsa ve euroda değer kayıpları görülürken gram altın fiyatı değer kazandı.

Geride bıraktığımız hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Bu haftaya damda vuran yatırım altın olurken döviz ve borsada düşüşler görüldü.

BORSA İÇİN DEĞER KAYBI HIZ KAZANDI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü. Borsa haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan bitirdi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89 ve emeklilik fonları yüzde 0,97 düşüş kaydetti. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran "Para Piyasası" fonları oldu.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya kadar ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 18 bin 507 lira oldu. Altın hafta boyunca değer kazanmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta 4 bin 605 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 650 liraya yükseldi.

DÖVİZ PİYASALARI GERİLEDİ

ABD doları küresel gelişmelere paralel olarak yüzde 0,16 değer kaybederek 33,9250 liraya kadar geriledi. Avro ise yüzde 0,19 azalışla 37,6260 liraya kadar düştü.