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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Yatırımcılar için haftanın kazanç tablosu belli oldu. Borsa İstanbul haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Altın ve Euro/TL yatırımcısının yüzünü güldürürken, Dolar/TL ise değer kaybıyla haftayı geride bıraktı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 09:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.450,80 ve en yüksek 10.379,27 puan seviyelerini gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışına göre yüzde 9,26 artışla 10.275,75 puandan tamamladı. Bu performans, yatırımcılara güçlü bir getiri sağladı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

ALTIN FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,62 oranında yükselerek 4.267 liraya çıktı. Cumhuriyet altını da benzer bir seyir izleyerek yüzde 1,31’lik artışla 28.754 liraya ulaştı.

Geçtiğimiz hafta 7.033 liradan satılan çeyrek ise bu hafta yüzde 1,32 değer kazanarak 7.126 liraya yükseldi.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

DÖVİZ PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

Döviz kurlarında ise farklı yönlü hareketler gözlendi. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,13 oranında gerileyerek 39,8360 liraya düştü. Euro ise yüzde 0,35 artış göstererek 46,9920 lira seviyesine yükseldi.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

YATIRIM FONLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Yatırım fonları bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,95 kazandırdı. Emeklilik fonları ise bu rakamın da üzerine çıkarak yüzde 4,29 değer kazandı.

HİSSE SENEDİ FONLARI ZİRVEDE

Fon kategorileri incelendiğinde, en fazla getiriyi sağlayan yatırım aracı yüzde 8,32’lik artışla "hisse senedi" fonları oldu. Bu performans, borsadaki güçlü yükselişi fon piyasasına da yansıttı.

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