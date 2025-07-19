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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Yatırımcılar için haftanın kazanç tablosu belli oldu. Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamladı. Gram altın, dolar ve euroda sınırlı artışlar yaşandı. Yatırım fonları da bu hafta kazandıranlar arasında yer aldı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 09:27

’da işlem gören hisse senetleri bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 0,07 kazandırdı. kurlarında ve altında da sınırlı yükselişler görüldü.

, haftalık işlem aralığında en düşük 9.990,12 puanı, en yüksek 10.407,44 puanı gördü. Haftayı ise yüzde 0,07’lik artışla 10.366,16 puandan kapattı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

ALTINDA KADEMELİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 0,62 artarak 4.357 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 29.439 liraya, çeyrek ise 7.297 liraya çıktı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

DÖVİZDE SINIRLI HAREKETLİLİK

Döviz kurlarında da hafif artışlar yaşandı. ABD doları haftayı yüzde 0,51 primle 40,3810 TL seviyesinde tamamlarken, euro/TL kuru yüzde 0,20 artışla 47,1530 TL’ye çıktı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

YATIRIM FONLARINDA YÜZLER GÜLDÜ

bu hafta yüzde 0,89, ise yüzde 0,53 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 1,03 ile “fon sepeti” fonları sağladı.

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ETİKETLER
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#altın
#döviz
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#yatırım fonları
#Borsa İstanbul
#Borsa İstanbul
#Emeklilik Fonları
#Ekonomi
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