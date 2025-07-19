Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 0,07 kazandırdı. Döviz kurlarında ve altında da sınırlı yükselişler görüldü.

BIST 100 endeksi, haftalık işlem aralığında en düşük 9.990,12 puanı, en yüksek 10.407,44 puanı gördü. Haftayı ise yüzde 0,07’lik artışla 10.366,16 puandan kapattı.

ALTINDA KADEMELİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftalık bazda yüzde 0,62 artarak 4.357 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 29.439 liraya, çeyrek altın ise 7.297 liraya çıktı.

DÖVİZDE SINIRLI HAREKETLİLİK

Döviz kurlarında da hafif artışlar yaşandı. ABD doları haftayı yüzde 0,51 primle 40,3810 TL seviyesinde tamamlarken, euro/TL kuru yüzde 0,20 artışla 47,1530 TL’ye çıktı.

YATIRIM FONLARINDA YÜZLER GÜLDÜ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89, emeklilik fonları ise yüzde 0,53 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 1,03 ile “fon sepeti” fonları sağladı.