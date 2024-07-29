Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

29 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:45

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı çarşamba günü belli olacak. Elinde altın ya da döviz olanlar kritik kararı merakla beklerken küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı. Küresel gelişmelerle beraber gram altın yeni güne 2 bin 538 liradan dolar 33 liradan başladı. Hangi seviyeler takip edilmeli? İslam Memiş tüm piyasaları değerlendirerek önemli seviyelere dikkat çekti.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Federal Rezerv haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Bankadan bu sene için sadece bir faiz indirim bekleniyor.

FED Başkanı Powell son açıklamasında iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti. Powell kararların verilere dayalı olarak alınacağının altını çizdi.

BU YIL 1 GELECEK YIL 4

FED Başkanları ise enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar oranları düşürmenin uygun olmayacağını düşünüyor. Analistler bu yıl 1 2025 yılında 4 faiz indirimi bekliyor.

HAFTAYI İKİYE AYIRACAĞIZ

İslam Memiş, TV100’deki köşe yazısında tüm piyasaları değerlendirerek “Küresel piyasalar için bu hafta önemli. Salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon verisi. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Ondan sebep bu haftaya ikiye ayıracağız” dedi.

İslam Memiş Piyasaları şu sözlerle yorumladı:

Bist100 endeksi;

10 bin 891 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.

Takip ettiğim bant aralığı yine aynı.

10 bin 750-11 bin 500 puan aralığı.

10 bin 800 puan altı alım fırsatı olarak görüyorum.

Döviz kurları;

Dolar/TL kuru 32,94 lira, Avro/TL kuru 35,76 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Yatay ancak EUR/USD paritesi daha hareketli olacaktır.

EUR/USD paritesinde bu hafta 1,08-1,09 aralığını takip edeceğim.

Ons altın (xau/usd);

2 bin 387 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta 2 bin 360-2 bin 455 dolar aralığını takip edeceğim.

Kısa vadede bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum.

Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli.

Ons altın nereye, gram altın oraya.

Gram altın da 2 bin 520-2 bin 620 lira aralığında oyalanmasını bekliyorum.

Ons gümüş (xag/usd);

27,92 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta 27,90-29,30 dolar aralığında hareket etmesini bekliyorum.

Gümüşün bugün güzel fırsat sunduğunu söyleyebilirim.

Çünkü altın/gümüş rasyosu (xau/xag) 84,81 seviyesinde.

Yani, gümüş altına kıyasla ucuz kaldı.

Altın ile gümüş, dolar ile gümüş, TL ile gümüş almak isteyenlerin haftası.

Altın mı, gümüş mü?

Cevabım GÜMÜŞ.

Toparlayacak olursam Çarşamba gününe kadar dolar karşısındaki varlıklar ucuz olur.