Altın, dolar ve borsa değer kaybetti! İşte haftanın en çok kazandıranı

07 Eylül 2024 09:07 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:15

Altın, dolar ve borsa hafta boyu yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Altının gram fiyatı yüzde 0,29 dolar/TL yüzde 0,26 azaldı. Borsada işlem gören hisseler hafta başından bu yana zayıf performans sergiledi. Avro ise değer kazandı.

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

Bu haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu. Altın, dolar ve borsa kaybettirirken avro kazandırdı.

BORSA’DA DEĞER KAYBI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü. Borsa haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan bitirdi.

ALTIN DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya kadar çekildi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 18 bin 343 lira oldu.

Çeyrek altının geçtiğimiz hafta satış fiyatı 4 bin 617 liraydı. Çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 605 liraya düştü.

DOLAR DÜŞTÜ, EURO ÇIKTI

ABD doları hafta boyunca düşüşe geçerek yüzde 0,26 değer kaybetti. Dolar bu hafta 33,9790 liraya indi. Euro ise yüzde 0,03 artışla 37,6970 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44 ve emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.