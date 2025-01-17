Altın, dolar ve hisse senedi alanlar dikkat! İşte yatırım yaparken 2025'te önünüze çıkacak 6 önemli gelişme

17 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:54

Yeni yılda hisse senetleri, altın, dolar ve çeşitli yatırımlar açısından hareketli dönemler bekleniyor. Borsa, altın gibi yatırım araçlarına tahminler sürerken alım-satım yapacakları ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Donald Trump'ın göreve başlaması, jeopolitik gerilimler, Asya rekabeti piyasayı yeniden şekillendirecek. Yatırımcılara dikkat edilmesi gereken 6 aşama hatırlatıldı. Ekonomistler yatırım eğitimlerine başlamadan önce bu gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Son iki yıl küresel hisse senetleri, fiziki yatırımlar açısından hareketli geçti. Yatırımcılar​ 2023 ve 2024’te üst üste iki yıl çift haneli kazançlar elde etti. Uzun süre altın​, dolar​ ve euro​ biriktiren yatırımcılar için 2024’te yüksek karlı haftalar görüldü. Küresel piyasalardaki bu yükseliş ivmesinin 2025’in son aylarına doğru devam etmesi bekleniyor.

ALTIN VE DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

En güvenli liman altın için ons başına 2900-3000 doları göreceği söyleniyor. İsviçre merkezli UBS gibi bankaların tahmini yeni zirveleri işaret etti. Analistler en merak edilen para birimi doları da değerlendirdi.

Credit Agricole, dolar/TL kurunun 2025'te Mart ayının sonunda 35,50 TL, Haziran ayının sonunda 35,70 TL, Eylül ayı ve yıl sonunda yine 36 TL olacağını öngördü. Bazı ünlü banka ve analistlerin tahminleri devam ederken hisse senetleri, borsanın yanı sıra altın, dolar ve euro en güçlü yatırım araçları olarak zirveyi koruyor.

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN MADDELER

Gelen Trump yönetimi, devam eden ticaret tarifeleri ve ABD ile Çin arasındaki artan jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların aşması gereken zorluklar arasında görülüyor. 2025'te yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken 6 önemli adım sıralandı. İşte detaylar…

1. Trump Etkisi:

Donald Trump'ın Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi, küresel piyasalara hareketlilik getirdi. Yatırımcılar bir küresel ticaret savaşı ve artan jeopolitik gerginliklerin gölgesinde 2025'te yeni stratejiler belirlemek istiyor. Daha fazla vergi indirimi vaatlerinin potansiyel ticaret çatışmalarının önüne geçmesi bekleniyor.

2. Faiz Oranları:

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranı kararlarında uzun zamandır veri odaklı yaklaşımı biliniyor ancak ekonomik veriler sıklıkla beklenmedik yönlere gidebiliyor. Daha yüksek tarifeler ve artan hükümet harcamaları enflasyonu yeniden ateşleyebilir ve Fed'in ekonomi için "yumuşak iniş" elde etme hedefini karıştırabilir.

3. Çipler, Yapay Zeka ve Jeopolitik:

Yapay Zeka (AI) devrimi, her gelişmiş AI uygulamasının omurgası olan yarı iletkenlere hızlı yükselişini borçludur. Çip hisseleri şu anda tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımlar ve iki süper güç arasındaki artan gerginlikler, yalnızca yarı iletken sektörünün büyümesini değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini ve teknolojik gelişmeleri de etkileyecek şekilde konumlanıyor.

4. Büyük Teknoloji Şirketlerinin Yapay Zeka'ya Yatırımı:

Her ülkede büyük şirketler yapay zekayı yakından tanıyor ve borsaya etki edebileceğini düşünüyor. Özellikle teknoloji şirketleri yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor. Yapay zekanın 2025'in son dönemlerine doğru yatırımları iki katından fazla katlayacağı ön görülüyor.

5. Japonya'nın Yeniden Doğuşu:

Hızla gelişen bir politik ortam, artan ücret artışı ve artan enflasyon, Japon hanelerini yeniden şekillendiriyor ve piyasa dinamiklerini etkiliyor. Borcu ekonomisinin iki katından fazla olan Japonya, özellikle Japonya Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini sıfıra yakın tutan on yıllık ultra gevşek para politikasını geri çekmesi nedeniyle, parçalanmış kamu maliyesini düzeltmek gibi acil bir görevle karşı karşıya olduğu söyleniyordu. Borçları azaltma noktasında Japonya'nın dev hamleler yapacağı ve Asya ekonomisine damga vuracağı düşünülüyor.

6. Çin'in Ekonomisi:

Eylül 2024'ün sonundan bu yana uygulanan önlemler, yerel hükümet borcu ve devam eden emlak sektörü krizi gibi köklü zorluklarla başa çıkmayı amaçlayan Çin, fiziki yatırımları da önemsiyor. Çin özellikle altın alanında büyük yatırımlar yapıyor. Ancak Çin'in hisse senedi piyasaları, Trump yönetiminin olası ticaret tarifeleri de dahil olmak üzere risklere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Jeopolitik manzara, dünyanın ikinci büyük ekonomisine yatırım yapmaya başka bir karmaşıklık katmanı ekliyor.