Altın durmuyor! Yeni Hafta rekor ile başladı İşte 17 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın fiyatları durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırdığı geçen haftanın ardından altın yeni haftanın ilk gününde de uçuşunu sürdürüyor. Kapalıçarşı borsasında cuma günü kapanışta son olarak 3.360 TL'den işlem gören gram altın 17 Şubat Pazartesi günü itibarıyla 3.374 TL satış fiyatıyla rekor seviyeden alıcı buluyor. İşte 17 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Alış 3.374,68
Satış 3.374,97
Alış 5.615,00
Satış 5.661,00
Alış 11.231,00
Satış 11.321,00
Alış 22.393,00
Satış 22.549,00