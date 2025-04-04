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Ekonomi
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 | Bengül Arıca

Altın düşüşe geçti! İşte 4 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi politikasını açıklamasıyla dün rekor kıran altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 3.781,24 lira, çeyrek altın ise 6.357,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 altın fiyatları...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 07:21

Trump'ın dün açıkladığı ABD'nin yeni gümrük vergisi tarifeleri sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 109 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 3 milyon 830 bin lira oldu.

Altın düşüşe geçti! İşte 4 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın 3.781,24 TL'den, çeyrek altın ise 6.357,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.780,89

Satış 3.781,24

Altın düşüşe geçti! İşte 4 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
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4 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.255,00

Satış 6.357,00

4 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.516,00

Satış 12.668,00

Altın düşüşe geçti! İşte 4 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
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4 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.949,00

Satış 25.239,00

4 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.100,12

Satış 3.100,50

Sıkça Sorulan Sorular

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?
Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.
ETİKETLER
#çeyrek altın
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
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