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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

Piyasalarda Trump etkisi sürüyor. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik yaptığı son açıklamalar, finansal piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Küresel ticaret sistemine dair sert mesajlar veren Trump, ABD’nin ekonomik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu süreçte, borsalar, Bitcoin ve diğer değerli metaller değer kaybederken, altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, altın yatırımcısını uyardı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 12:02

Trump'ın yeni ticaret politikaları sonucunda küresel ekonomide belirsizlik arttı. Altın piyasasında yükselişler sürüyor. Altın, güvenli liman arayan yatırımcılar tarafından ilgi gördü. Merkez bankalarının da altın alımları arttı. Bu durum, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da artması olasılığını yükseltirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, kritik uyarılarda bulundu.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

KÜRESEL TİCARETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

TGRT Haber TV'ye konuşan Nasri Amcalar'ın açıklamaları şöyle;

"Trump, ABD’nin Asya ülkelerinden araç satın aldığını ancak bu ülkelerin ABD’den araç almadığını vurgulayarak, bu dengesizliği ortadan kaldırmak için ek gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Trump’a göre, bu vergiler ABD ekonomisini daha güçlü kılacak ve dış borcu azaltarak Amerikan üretimini teşvik edecek. Ancak, piyasalarda bu söylemler küresel ekonomide yavaşlama ve küresel enflasyonda artış beklentisini beraberinde getirdi. Böyle bir sistem değişikliği küresel ticarette yeni bir dönemi başlatabilir.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

ALTIN FİYATLARI NEDEN FIRLADI?

Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendirme sinyali vermesiyle birlikte, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı arttı. Bitcoin, borsalar, petrol ve diğer emtialar değer kaybederken, sadece altın yükselişini sürdürdü.

Bunun başlıca sebepleri şöyle;

  • Ek Gümrük Vergileri ve Küresel Daralma: Yeni ticaret politikaları, küresel ekonomide durgunluk endişelerini artırdı.
  • Jeopolitik Gerilimler: Orta Doğu’daki krizler ve Rusya-Ukrayna savaşı, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.
  • Merkez Bankalarının Altına Yönelmesi: Dünya genelindeki merkez bankaları altın rezervlerini artırarak güvenli limana yöneliyor.

Sonuç olarak, altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler görülmeye devam ediyor ve bu trendin sürmesi bekleniyor.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

ONS ALTIN 3.100 DOLARI GEÇER Mİ?

Altın piyasasında gözler, Nisan ayında ons fiyatının 3.100 dolar seviyesini aşıp aşamayacağına çevrildi. Altının ons fiyatı 3.000 doların altına kolay kolay düşmeyecek. Küresel gelişmelere bağlı olarak, ons altının 2025 yılı içinde 3.000 - 3.300 dolar bandında dalgalanması bekleniyor.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

GRAM ALTINDA 4500 TL KAÇINILMAZ

Gram altın tarafında ise yükseliş dikkat çekici:

  • 2024 yılı başında gram altın 3.000 TL seviyesindeydi.
  • 2025 yılı başında 3.900 TL seviyesine ulaştı.
  • Yıl içinde 4.500 TL ve üzeri seviyelerin görülmesi muhtemel.

Bu veriler, altının hem global hem de yerel piyasalarda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösterdi.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak

YENİ BİR EKONOMİK SİSTEM Mİ GELİYOR?

Trump’ın son açıklamaları, ekonomi çevrelerinde büyük bir tartışma başlattı. Dünya yeni bir ekonomik sisteme mi geçiyor? Trump, “Doları yüksek tutacağım, dünyadan mal alacağım ama param tekrar bana dönecek” diyerek, küresel ticaretin mevcut dengesini değiştirme sinyali verdi. Ancak, piyasalardaki tepkiler bu sistemin artık sürdürülemez olduğunu gösterdi.

ABD’nin ithalata dayalı ekonomik modelden uzaklaşıp iç üretim ve tüketime yönelmesi bekleniyor. Ancak, bu dönüşüm süreci sancılı olabilir ve küresel piyasalarda önemli değişimlere yol açabilir.

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak
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MERKEZ BANKALARI ALTINA YATIRIMINI ARTIRIYOR

Küresel belirsizlikler karşısında merkez bankaları altın alımlarına hız verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya genelinde en fazla altın rezervine sahip 9. merkez bankası konumunda.

Altına yönelen diğer büyük merkez bankaları:

  • Çin Merkez Bankası
  • Rusya Merkez Bankası
  • Avrupa Merkez Bankaları
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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Bu eğilim, altının uzun vadede güçlü kalmaya devam edeceğinin sinyali. Merkez bankalarının alımları sürdükçe, ons fiyatlarında yeni rekorlar görülmesi muhtemel.

Özetle:

  • Trump’ın ticaret politikaları, küresel ekonomiyi etkileyerek altına olan talebi artırdı.
  • Jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları altını güçlendirdi.
  • Gram altın 4.500 TL seviyesini görebilir, ons altın ise 3.300 dolara kadar yükselebilir.

Altın, küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı en güvenli yatırım aracı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de yeni rekorlar gelebilir."

Altında köprüden önce son çıkış! Para düzeni değişiyor: Eski kurallar tarih olacak
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ETİKETLER
#Çeyrek Altını
#Altın Yatırımı
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#Altın Külçeleri
#1 Ons Altın
#1 Gram Altın
#Ekonomi
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