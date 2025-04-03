Piyasalarda yeni rotayı çizdi! İslam Memiş açıkladı: İşte yatırımcılar için mutluluğun formülü

Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalar yangın yeri. Risk ortamında finansal piyasalarda mutlu ve başarılı yatırımcı profili için gerekenleri İslam Memiş, açıkladı. Risk almaya açık yatırımcı örnekleri üzerinden konuşan uzman yatırım stratejilerinin zaman ve piyasa koşullarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Şu an için en ucuz yatırım araçlarını sıralayan İslam Memiş, altın değerinde ipuçları verdi.

Finansal piyasaların sağlıklı yatırım için gereken şartlar belli oldu. ABD'de tarafından yaşanan gelişmelerin ardından finans analisti İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. Bitcoin, Borsa İstanbul, altın, euro ve dolar örnekleriyle risk alma konusunu açıklayan uzman, altın fiyatlarının güçlü bir yükseliş sergilediğini ancak düzeltmeye ihtiyaç duyduğunuifade etti. Kısa, orta ve uzun vade gibi farklı yatırım vadeleri kavramı da açıkladı. İşte yatırımcılara rehber olacak açıklamalar.

PİYASALARDA MUTLULUĞUN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Finansal piyasalar heyecan verici, akılcı ve öğreticidir. Peki, bu dalgalı denizde en mutlu yatırımcı kim?

Tek bir yatırım aracına bağlı kalmayan, portföyünü çeşitlendiren yatırımcı.

Piyasaların günlük hareketlerine kapılmadan, al-sat yapmayan kişi.

Fiyat yerine miktara odaklanan ve uzun vadeli düşünen bilinçli yatırımcı.

Bu yatırımcılar, hem finansal anlamda hem de psikolojik olarak en rahat kişilerdir. Çünkü piyasaların doğasını anlamış, sabrın ve stratejinin kazandırdığını bilerek hareket ediyorlar.

KAZANAN RİSK ALAN MI KAZANDI ALMAYAN MI?

Piyasalar sürekli değişir, ama her zaman şu soru gündemde kalır: Risk alan mı kazanır, yoksa temkinli duran mı? İşte son dönemde risk alarak kazananların hikayesi:

Bitcoin (BTC) 100 bin doların üzerindeyken, 85 bin dolara düşme riskini göze alanlar kazandı.

Borsa İstanbul 9 bin puanın altına sarkınca, 10.200 puan riskini alanlar kazandı.

EUR/USD paritesi 1,0350 seviyesine inince, 1,08 seviyesini hedefleyenler kazandı.

Şimdi sıra altında… Ons altın için 2.800 dolar mı, yoksa 3.450 dolar riskini alan mı kazanacak?

Ben risk almayı sevenlerdenim, bu yüzden şimdilik kaybediyor gibi görünüyorum. Ama son sözü yine piyasa söyleyecek.

GRAM ALTIN 6000 LİRAYA GÖZ KIRPIYOR

2025’in ilk çeyreğinde altın güçlü bir yükseliş sergiledi:

Ons altın %20 değer kazandı.

Gram altın %28 yükseldi.

Eğer bu hızla devam ederse, yıl sonunda ons altın 4.250 dolar, gram altın 6.000 lira olabilir. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Piyasalarda her yükseliş bir düzeltmeye ihtiyaç duyar. Altın da bu anlamda aşağı yönlü bir düzeltme sürecine girebilir. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdesiniz.

YATIRIMDA KISA, ORTA VE UZUN VADE NEDİR?

Piyasalarda sağlıklı karar verebilmek için vadeleri doğru anlamak şart:

Kısa vade: 1-4 hafta

Orta vade: 6-12 ay

Uzun vade: 12 ay ve sonrası

Kısa vadeli düzeltmeler yatırımcıyı paniğe sürüklememeli. Orta ve uzun vadede beklemek, büyük resmi görmek demektir. Bu süreci anlayamayanlar, sağlıklı yatırım kararları alamaz. Sonuç? Piyasalar her zaman fırsatlar sunar. Önemli olan doğru vadeyi seçmek ve stratejik hareket etmektir.

ŞU AN UCUZ YATIRIM ARACI HANGİSİ?

Bugün en ucuz yatırım araçları veya enstrümanlar hangisi derseniz;

Birinci sıraya Euroyu koyarım,

İkinci sıraya doları koyarım,

Üçüncü sıraya da bitcoini koyarım.

EN PAHALI OLAN ENSTRÜMAN HANGİSİ?