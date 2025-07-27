Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

İstanbul
Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik kaynaklı nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakında takip takip ediyor.
Altın pazar gününe düşüşle başladı. Altın piyasasında göstergeler kırmızıya döndü. Serbest piyasada gram altın 4.372,88 TL'den, çeyrek altın ise 7.168,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
27 Temmuz 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...