Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik kaynaklı nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarını yakında takip takip ediyor.

Altın pazar gününe düşüşle başladı. Altın piyasasında göstergeler kırmızıya döndü. Serbest piyasada gram altın 4.372,88 TL'den, çeyrek altın ise 7.168,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

27 Temmuz 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.369,76 TL

Satış: 4.372,88 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.112 TL

Satış: 7.168 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.224 TL

Satış: 14.336 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.361 TL

Satış: 28.540 TL

27 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?