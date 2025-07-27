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 | Onur Kaya

Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları hafta sonu da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pazar günü altın fiyatları düşüşle başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 08:29

küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik kaynaklı nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar özellikle , ve fiyatlarını yakında takip takip ediyor.

Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

Altın pazar gününe düşüşle başladı. Altın piyasasında göstergeler kırmızıya döndü. Serbest piyasada gram altın 4.372,88 TL'den, çeyrek altın ise 7.168,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

27 Temmuz 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...

Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 4.369,76 TL
  • Satış: 4.372,88 TL
Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 7.112 TL
  • Satış: 7.168 TL
Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 14.224 TL
  • Satış: 14.336 TL
Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Alış: 28.361 TL
  • Satış: 28.540 TL
Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum

27 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

  • Alış: 3.337,26 TL
  • Satış: 3.337,94 TL
Altın düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 27 Temmuz 2025 altın fiyatlarında son durum
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