Altın düşüyor! İşte 1 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

01 Temmuz 2024 07:32 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:33

Gram altında bir ayda 250 TL'lik kayıp! Kuyumculardan altın fiyatları için yıl sonu tahmini

Gram altında bir ayda 250 TL'lik kayıp! Kuyumculardan altın fiyatları için yıl sonu tahmini

Altın fiyatları faiz kararı kararı sonrası dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi.

Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2.445,58 TL'den, çeyrek altın ise 4.050,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.445,26

Satış 2.445,58

1 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.989,00

Satış 4.050,00

1 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.003,00

Satış 8.094,00

1 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.957,00

Satış 16.139,00

1 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.324,41

Satış 2.324,55