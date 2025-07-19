Altın fırladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 333 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.350,44 TL'den, çeyrek altın ise 7.127,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.349,61

Satış 4.350,44

19 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.063,00

Satış 7.127,00

19 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.125,00

Satış 14.255,00

19 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.164,00

Satış 28.379,00

19 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.349,56

Satış 3.350,15