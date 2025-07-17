Altın fiyatları için yeni zirve sinyali: İslam Memiş alım tarihini açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul 100 endeksi 10.121 puandan kapanış yaptı. Memiş, “Suriye'deki İsrail saldırısı borsamızı etkiledi ve yaklaşık yüzde 1 civarında satış gözlemliyoruz.” diyerek aşağıda 9.800, yukarıda ise 10.800 puanlık bant aralığına dikkat çekti. Kısa vadede jeopolitik fiyatlamalarla endeksin 10.000 puanın altına sarkabileceğini vurguladı.

SAVAŞ GÖLGESİNDE PİYASALAR: BORSA, ALTIN, BİTCOİN'DE SON DURUM

Dolar/TL için “Yıl sonu hedefimiz 45 TL, düşüş beklemiyoruz. Şu an 40 lira 24 kuruş seviyesinde olan dolar/TL kuru, yukarı yönlü ataklarda 40,50 – 40,70 – 41 bant aralıklarını test edebilir. Düşüş beklentimiz yok." dedi.

Euro/Dolar için ise “1.1650 ve 1.1570 seviyelerinden alım yapan kazandı. Yıl sonu hedefimiz 1.20.” açıklamasında bulundu.

Memiş, "Euro/TL kuru 46 lira 85 kuruş seviyesinde. Serbest piyasada da benzer seviyeler mevcut. Muhtemelen çok yakın zamanda 47 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir euro/TL kuru göreceğiz. 1.1650 ve 1.1570 seviyelerinden iki kez alım yaptık, artık yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi." dedi.

GRAM ALTINDA 4.500 TL HEDEFİ NETLEŞTİ! YATIRIMCI NE YAPMALI?

Altın cephesinde ise ikinci yükseliş dalgasının başladığını belirten Memiş, “Uluslararası piyasalarda ons altın 3.345 dolar seviyesinde. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, dinlenme sürecinin bittiğini ve altın alımı için çok geç kalınmaması gerektiğini sık sık ifade ettim. Radarımızda şimdi 3.500 dolar seviyesi var ve bu hedefi Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğiz. Jeopolitik gerilimle birlikte bu hedef daha önce de gerçekleşebilir." diye belirtti.

Gram altında ikinci dalga yükselişin içinde olduğumuzu hatırlatan Memiş, gram altın TL fiyatının serbest piyasada 4.334 lira seviyesinde olduğunu; 3 hafta önce 4.185 liraya kadar düşen gram altında da artık dinlenmenin bittiğini ve radarda 4.500 lira seviyesi olduğunu söyledi. Memiş, bu hedefi de Kasım ayına kadar beklemeye devam edeceğini ifade etti.

GÜMÜŞ, ALTINI SOLLADI!

Gümüş için iddialı konuşan Memiş, “Gram tarafı 50 liranın, ons tarafı 39 doların üzerine atak gerçekleştirdi. Yükselişler devam edecek. Yıl sonu hedefimiz: gramda 55 lira, onsta 45 dolar. Kısa vadeli kar satışları bekliyoruz. 37,80 dolar seviyesine kadar geriledi. 37,50 dolar destek seviyesinin çalıştığını görüyoruz. Şu anda 37,75 dolar seviyesinde. Düşüş yaşanırsa alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Gram gümüş 49 lira seviyesinde. Doların güçlü duruşuyla destekleniyor. 50, 52, 54 lira bant aralığında yıl sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ancak zaman zaman kar satışları görülebilir. Altın/gümüş rasyosu şu anda 88,5 seviyesinde. Bu oran 89,50 – 90 seviyelerine kadar bir atak daha yapabilir ve bu da gümüşte gerilemeye neden olabilir." dedi.

KRİPTO PARA YATIRIMCISINA KRİTİK UYARI: BU SEVİYEYİ BEKLEYİN!

Bitcoin için, "120.000 dolar üzerine çıkıldığında alım yapılmamalı. Hedefimiz yıl sonunda 140.000 dolar. Ancak giriş için en sağlıklı fiyatlama 110.000 dolar. Bu seviyelere inerse değerlendirilir." diyen Memiş, çok yakın bir zamanda herkes uyurken ciddi bir düşüş olacak. Bu düşüş altını sıçratacak. Yani bir sabah Bitcoin yüzde 5 düşerken, altın yüzde 3 artış gösterecek. Neden? Jeopolitik gerilim nedeniyle. Bu fiyatlamaya hazırlıklı olun." diyerek yatırımcıyı uyardı.

ABD’de açıklanan yüzde 2,7’lik enflasyon verisi sonrası, Fed’in Temmuz’da faiz artırmayacağını ve Eylül itibarıyla indirimlere başlayacağını belirten Memiş, asıl sürprizin Trump’ın Powell’ı görevden alması olacağını ifade etti: “Kasım sonrası altını ucuza toplayacaklar.”

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN

Son olarak Memiş, “Pozisyonlarınızı koruyun, savaş fiyatlaması başlıyor. Kaldıraçtan uzak durun.” diyerek yatırımcıları uyardı.