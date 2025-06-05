Altın fiyatı için rekor tahmin! O seviyeyi işaret etti

State Street Global Advisors'ın son değerlendirmelerine göre, altın piyasasında önemli bir dönemece giriliyor. Stratejistlerin analizlerine göre, yılın geri kalanında altın fiyatlarında 3.000 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş trendi bekleniyor. Bu yeni fiyat rejimi, yalnızca kısa vadeli jeopolitik gelişmelerle değil, aynı zamanda uzun vadeli yapısal faktörlerle de şekilleniyor.

REKOR SEVİYELER SÜRPRİZ DEĞİL

State Street’in temel senaryosuna göre, altın fiyatları 2025 yılı içinde 3.100 ila 3.500 dolar/ons aralığında rekor seviyelere ulaşabilir ve bu seviyeleri koruyabilir. Küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesi beklense bile, stratejistler altının güçlü görünümünü sürdüreceğini öngörüyor. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının altına yönelmesini destekliyor.

ALTIN 4.000 DOLARI GÖREBİLİR

Raporda dikkat çeken bir diğer senaryo ise “boğa senaryosu” olarak adlandırılıyor. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı yüzde 30 olarak değerlendirilse de, stagflasyon riskleri ve küresel düzeyde dolarizasyonun hız kesmesi, altını önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine taşıyabilir. Bu, altın için yeni tarihi zirvelerin kapıda olduğu anlamına geliyor.

FİYAT ARTIŞINI DESTEKLEYEN TEMEL DİNAMİKLER

Altın fiyatlarını destekleyen bir dizi temel unsur bulunuyor. Öncelikle, altın destekli ETF’lere artan sermaye girişi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almaya başladığını gösteriyor. Bununla birlikte, Çin'de altın talebinde gözlemlenen toparlanma da arz-talep dengesini altının lehine çeviriyor. Son olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.