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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

Altın fiyatları, gümrük vergilerine dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte üst üste dört gün boyunca düşüş yaşadı. Güvenli liman talebinin zayıflaması, altında aşağı yönlü bir baskı oluştururken gram altın da bu hareketten olumsuz etkilendi. Hem gram hem de ons altın tarafında yatırımcılar, kritik destek ve direnç noktalarını yakından takip ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) "bekle-gör" stratejisini sürdürmesini öngörüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altının son bir alım fırsatı sunabileceğine dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde görülmesi muhtemel rekor seviyeleri açıkladı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 09:37

Altın fiyatları bu hafta boyunca yatay bir seyir izleyerek yatırımcılarda merak uyandırdı. Özellikle çeyrek ve tam altına yönelen küçük yatırımcılar, altındaki gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki, altında alım fırsatı geldi mi? Hangi seviyeler kritik öneme sahip? Para Piyasaları Uzmanıİslam Memiş, yatırımcıların bilmesi gereken detayları paylaştı.

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri, ons altın fiyatlarının Perşembe günü 3.270 dolara kadar gerilemesi oldu. Bu düşüşte, gümrük vergilerine dair endişelerin azalması etkili olurken, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle yetkisini aştığına hükmetmesi de dikkat çekti. Bu karar, değerli metallerin üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu ve sarı metal dördüncü gün üst üste kayıpla kapattı.

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

FED’DEN TEMKİNLİ MESAJLAR

Mayıs ayı Federal Rezerv toplantı tutanaklarına göre, yetkililer ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşlarını sürdürme taraftarı. Fed, değerli metallere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasının ardından özellikle ABD’nin İsviçre’ye yaptığı altın ihracatındaki artışa da dikkat çekti.

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak hafta boyunca yatay bir seyir izledi. Kapalıçarşı piyasalarında 4.100–4.200 TL bandında hareket eden gram altın, şu an serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş’e göre altın fiyatlarında satış baskısı ve teknik düzeltme süreci halen devam ediyor. Özellikle ons altın tarafında 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkarken; 3.330 dolar seviyesi ise kritik bir direnç noktası olarak görülüyor.

Altın fiyatı için rekor tahmini! İslam Memiş bombayı patlattı: Tarih ve rakam verdi

Gram altın içinse 4.100 TL altına sarkan fiyatlar, alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Memiş, yılın ikinci yarısı için ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin radarlarında olduğunu belirtiyor. Yani, son bir alım fırsatının kapıda olabileceği sinyali veriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın şu anda 4.155 liradan alıcı buluyor.
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