Altın fiyatı neden yükseliyor? Para birimi savaşı başladı: Trump'ın altcoin tutkusu altını vurabilir

21 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:49

Dolar ve tahviller baskılansa da altın trendi kırılmıyor. Altın fiyatları rekorlar kırmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise FED faiz kararı gölgesinde altını neden yükseliyor, sorusunun cevabını arıyor. Stratejist Cüneyt Paksoy, enerji sektörüne vurgu yapan Trump'a dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Altın ve dolar beklentilerini paylaşan uzman, 'piyasalar nakite dönüyor' diye vurgu yaptı.

Trump​'ın altcoin​ tutkusu altını gölgede bırakacak mı, sorusu gündem oldu. Altın​, belirsizliklerin ortasında parlamaya devam ediyor. '3.000 dolar​ hedefi yakın' diyen Stratejist Cüneyt Paksoy, altın, dolar ve petrol​ için uyarılarını sıraladı. Trump'ın özellikle doların rezerv statüsü noktasına dikkat çeken deneyimli uzman, altın mı bitcoin mi ,sorusunun cevabını yorumladı.

ENERJİ TARAFINDA ACİL DURUM İLAN EDİLECEK

ATV'ye konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy'un açıklamaları şöyle;

"Trump geldi. Diğer taraftan biz, içeride Merkez Bankası kararını bekliyoruz. Japonya'daki Merkez Bankası kararı önemli. Bu hafta Trump'ın başlangıcı daha gelmeden çok konuşuluyordu. Artık başkan olduktan sonra ilk icraatları çok önemli. Şimdiden Kripto piyasasında hareketlilik getirdi.

Piyasalar Trump'ı takip edecek. İlk söylemi olarak enerji sektörüne vurgu yaptı. Orada çok ciddi adımlar atılacak belli. Onu takip edeceğiz. Onun petrol fiyatlarına olası etkilerini takip edeceğiz. Enerji tarafından acil durum ilan edeceğini belirtti. Yerel enerji üretimini serbest bırakma planının bir parçası olarak acil durum yetkilerini kullanmaya hazırlanıyor. Bu çok çok önemli bir söylem.

PETROL FİYATLARI ETKİLENECEK

Yani iklim değişiklikleri noktasında alınmış önlemleri de bir anlamda rafa kaldırıyor. Neticede petrol ve türevi süreçlerin de bu noktada öneme öne çıkacak olması önemli. Bu da petrol fiyatları üzerinde mutlaka etkili olacaktır.

PİYASALAR İKİYE AYRILDI

Yeni dönemde çok daha güçlü çok daha marjinal etkilerle piyasalar üzerinde etkili olacak Trump. FED'in toplantısı ile beraber alınacak karar ve oluşacak süreç yakından takip edilecek. Piyasa ikiye ayrılmaya başladı. Bir yandan son gelen enflasyon verilerinden sonra faiz indirimi tekrar güçlendi ama bazı okumalar da FED'in faiz indirimi bir tarafa belki faiz arttırmak zorunda da kalabilir diye görüşler hakim olmaya başladı ve bu oran ekranlarda yani swap ekran % 25'e kadar çıkmış durumda.

DOLAR ENDEKSİNDE EKSTREM BİR DURUM VAR

Trump'ın özellikle doların rezerv statüsü noktasında ciddi uyarıları vardı. Potansiyel bakanının da bu noktada söylemleri var. Yani doların

global ölçekte değerinin öyle trend değişimi, tekrar yüzlere doğru gelişimi öyle kolay olmayacak.

Dolar endeksinde ekstrem bir durum var. Yani çok farklı dinamiklerden etkileniyor. Bunlar;

Güçlü ABD ekonomisi

FED'in politikaları

Trump etkisi

PİYASALAR NAKİTE DÖNÜYOR

Piyasalar nakde dönüyor ve nakde döndüğü andan itibaren dolar endeksine değer katıyor. Euro'nun yuanın, yen'in hatta sterlinin dolara karşı olan durumunda çok ciddi bir faiz farkı var. Bu faiz farkının getirdiği bir güç olacak dolara artı katıyor. Burada önemli olan şu 110'u aşıyorsa önümüzdeki 1 hafta içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü o zaman üst kanala geçiyoruz ve potansiyel olarak yani 113'ler - 115'ler ve 120'ye kadar en üst seviyeye yürüyor.

ALTIN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altına bakarsak bu haftaya temkinli başladı. Geçtiğimiz hafta 3 haftalık kazancını kaybederek tamamlamıştı ve ons başına da 2695 dolara yakın işlem gördükten sonra yeniden 2700 doların üzerine tırmanmıştı. FED'in daha az faiz düşüreceğine dair beklentiler de etkili oldu altındaki bu seyirde.

Düşüş bekleyen bir sürece rağmen kendi adıma yukarı yönlü potansiyelin korunacağını, çok fazla riskin olduğunu, belirsizliğin olduğunu ve altının bundan destek bulduğunu belirtiyorum.

ALTIN VE BİTCOİN YARIŞINDA KAZANAN KİM OLACAK?

Gazze'deki ateşkes sürecinin başlamasına rağmen tartışılıyor. Neticede güvenli liman olarak fiyatlanır altın. Yeterince fiyatlanmasına rağmen Trump'ın daha çok blockchain teknolojisini kullanan Bitcoin dışında altcoinlere de destek verdi ve geldiği noktayı görünce ben artık farklı bir noktada düşünmek zorunda kalacak dünya diye düşünüyorum. Ama altın bu kadar şeye rağmen kendi gücünü koruyor net olarak. 2007 üzerinde haftaya başlaması da bunu gösteriyor. Hani dolar endeksindeki 109 seviyelerine rağmen, ABD tahvil faizlerindeki o kalıcılığa rağmen FED'i bekleyen bir altın grafiği var.

ALTIN FİYATI 3000 DOLARI HEDEFLİYOR

2700 ons altında 2650 2680 stoklu gitmek lazım. Buralar kırılmadıkça yön yukarı ve 2750 üzerinde 2800 tüm zamanların rekorunun egale girmesi yani kırılması ve yukarı yönlü 2900 3.000'lere doğru ilk potansiyel hareket ihtimali şu an masada.

Trend bitmiyor, asıl önemli nokta bu bana göre altında. 2005'in potansiyel hedefi 3.000 ve üzeri olmaya devam ediyor. Çok risk var, çok belirsizlik var. FED şahinlikten uzaklaşıp gevşeme durumuna geçerse bu sefer emtia gömleğini giyer altın. Onun için altın portföyleri olmalı demeye devam ediyoruz."

GRAM ALTIN REKOR KIRDI