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 | Selahattin Demirel

Altın fiyatı patladı, icadıyla yatırımcıları şaşırttı! Alan böyle yiyor

Son aylarda yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldüren altının hangi seviyelere kadar çıkacağı merak konusu olurken Bursa'da bir altın imalatçısı, altını siyanürden ayırarak 24 ayar altını yenilebilir toz haline getirdi. Esnaf, birçok hastalığa iyi geldiği söylenilen altın tozunun sadece gramını 4 bin 500 liradan satıyor.

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Altın fiyatı patladı, icadıyla yatırımcıları şaşırttı! Alan böyle yiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:53

Bursa'da altın imalatçısı olan Ekrem Filiz, altının içindeki zararlı bileşenleri ayırarak yenilebilir toz haline getirdi. Ürettiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ek gıda takviyesi izni alan Filiz, yemeklerde, tatlılarda toz halinde veya suya karıştırılıp tüketilen yenilebilir altın üretti.

İÇİNDEKİ MİNERALLER BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Altının içindeki minerallerin birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Filiz, toz haline gelmiş altının içerisinde 24 ayar altın haricinde başka bir katkı maddesi olmadığını belirtti. Tamamen yalın altından yapılan ürünün gramı 4 bin 500 liradan satılırken, altın kurunda meydana gelen hareketlilik, altın tozunun fiyatını da etkiliyor.

Altın fiyatı patladı, icadıyla yatırımcıları şaşırttı! Alan böyle yiyor

KURDAKİ DEĞİŞİKLİK ONUN FİYATINI DA ETKİLİYOR

Altın tozu yaparken 24 ayar altın dışında hiçbir katkı maddesi kullanmadığını kaydeden Ekrem Filiz, "Ürünümüzü en az 1 gram olarak satıyoruz. Madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı kullanmadık. 24 ayar 1 gram halinin güncel fiyatı 4 bin 500 lira fakat altın kurunda meydana gelen değişiklik, ürünün fiyatını da etkiliyor.

Altın fiyatı patladı, icadıyla yatırımcıları şaşırttı! Alan böyle yiyor

İSTEYEN YEMEĞE YA DA TATLIYA KATIYOR

Suyla karıştırılıp günde 5 damla olarak tüketildiğinde 20 gün kadar kullanılabiliyor. Dileyenler ise yemeklerine veya tatlılarına karıştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez bir onay aldık. Altın dünyanın en kaliteli minerallerinden oluşan bir metaldir. Yani bir kuyumcu olarak şunu söylemek istiyorum, altının mücevher olmasından daha önemli özellikleri var, bunları bilmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#bursa
#altın
#sağlık
#mineraller
#Altın Tozu
#Yenilebilir Altın
#Gıda Takviyesi
#Ekrem Filiz
#Ekonomi
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