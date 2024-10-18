Altın fiyatı rekor kırdı! İslam Memiş elinde parası olanlara bakın hangi tavsiyeyi verdi

18 Ekim 2024 12:40 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:41

Küresel etkiye sahip merkez bankalarından gelen güvercin mesajlar ve Orta Doğu'da durulmayan gerginlik altın fiyatlarını rekora taşıdı. Ons altın ilk kez 2 bin 700 doların üzerine çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının her ay bir rekor kıracağını ifade ederek 2025 yılı için 4 bin 500 seviyesine işaret etti. Memiş, ayrıca elinde parası olanlar için dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

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Faiz indirimi olursa dolar ve altının nasıl etkileneceği gündem oldu

Faiz indirimi olursa dolar ve altının nasıl etkileneceği gündem oldu

Altın​ haftanın son işlem gününde 2 bin 700 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ons altın rekor seviyeleri test ederken gram altın​ Kapalıçarşı piyasasında 3.067 lira, çeyrek altın​ 5.002 Cumhuriyet altını​ ise 20.024 seviyelerini gördü. Güvenli liman alımları, merkez bankalarının faiz indirim sinyalleri ve artan gerilimler altın fiyatlarını destekledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş​ altın için önemli seviyeleri açıklayarak piyasalarsa gelecek dönemde yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

ALTIN YENİ REKORLARA HAZIRLANIYOR

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle altın alımları artarken önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarını yükseltti. Avrupa Merkez Bankası, mevduat oranını beklendiği gibi %3,25'e çekerek bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada dezenflasyon sürecinde olumlu bir aşama kaydettiği ifade edildi.

Hamas'ın kilit liderlerinde Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından öldürülmesiyle Orta Doğu'daki artan gerginlik piyasaların odağına yerleşti. Ek olarak, külçe fiyatları, yatırımcıların Çin'de devam eden emlak krizi için yetersiz mali önlemler ve ABD başkanlık seçimlerini çevreleyen belirsizlikler nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla arttı.

GRAM ALTINDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Haber Global'de yer alan habere göre, İslam Memiş altın piyasaları içi yaptığı yorumda "Gram altın serbest piyasalarda 3 bin 80 lira denemesini yaptı. Ancak yine gram altın tarafında takip ettiğimiz bant aralığı 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığı olduğu için gram altın tarafında yine 3 bin 80 lira seviyesinin üzerinde alımları çok da tavsiye etmiyorum. Gram altın iyi bir fırsat verdi" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Serbest piyasalarda gram altın 3 bin 70 lira seviyesinde. Acemi yatırımcılar veya küçük yatırımcılar profesyonel yatırımcılar gibi ya da yüklü yatırımcılar gibi işlem yapmayı hayal ediyorsa o hayali bırakmalı. Gram altın 3 bin 70 lira seviyesinde de olsa al kenara koy ve unut.

Önümüzdeki aylarda her ay yeni bir rekor denemesi yapmaya devam edecek ve profesyonel bir şekilde yatırımcıların hamlelerine yetişemezsiniz. Onların yaptığı hamleleri yapamazsınız. Hiçbir şey yapamıyorsan gram altın al ve kenara koy. Neden 2025 yılındaki radarımda 4 bin 500 lira seviyesi var ve Aralık ayındaki tufanla birlikte artık emtia piyasalarında da çok farklı gelişmeler olacak.

En iyisi elinde para olan arkadaşlarımızın uzun vadeli yatırımcı arkadaşlarımızın al ve unut politikasını mutlaka uygulaması lazım. Altın yine enflasyona karşı 2025 yılında da sizi korumaya devam edecek.