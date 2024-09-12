Altın fiyatı rekor kırdı! İşte güncel altın fiyatları

12 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:43

Ons altın, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yeni rekor seviyesine yükseldi. 18 Eylül'de açıklanacak olan FED faiz indirimlerine yönelik beklentilerle beraber ons altın 2.542 dolara kadar çıktı. Buradan destek alan gram altın fiyatları Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 800 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Sahte altına dikkat! 7 gramlık fark her şeyi değiştirebilir: Kuyumcular tek tek açıkladı

Sahte altına dikkat! 7 gramlık fark her şeyi değiştirebilir: Kuyumcular tek tek açıkladı

ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi piyasalara olumlu yansırken değerli metal fiyatları FED faiz beklentileri ile destek buldu. Ons altın 2 bin 547 doların üzerindeki hareketini hızlandırdı. Ons tarafındaki hareketten destek alan gram altında da ibre yukarı döndü. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler…

ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ

ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,2 yıllık enflasyon yüzde 2,5 olarak açıklandı. Ülkede TÜFE verilerindeki olumlu düşüşle küresel piyasalarda da olumlu bir hava hâkim oldu. Değerli metallerde bu seyirden etkilendi, ons altın haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.542 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

Ons altındaki yükselişlerle beraber gram altın da ilk önce 2 bin 771 TL seviyelerine yükseldi. Sonrasında Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 800 liranın üzerine kadar çıktı.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Öte yandan enflasyon verilerindeki iyileşme faiz indirimleri için de önemli bir sinyal oldu. 18 Eylül'de FED toplantısından çıkacak karar için gözler yetkililere çevrildi. CME FedWatch aracına göre, önümüzdeki haftaki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının %85 olduğunu öngörüyor. Bu oran enflasyon rakamları öncesinde yaklaşık %70 seviyesindeydi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), avro bölgesi genelindeki yavaş ekonomik büyüme ve Ağustos ayında merkez bankasının %2 hedefine doğru gerileyen düşük enflasyon döneminin ardından politika faizini 25 baz puan düşürdü. Bu gelişme de altın fiyatlarını destekledi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM NEDİR?

Dolar endeksi çarşamba günü 101 seviyesindeki seyrini korudu. Enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'de düşüş görüldü. Kur Kapalı Çarşı piyasasında 33,8400 bandında hareket ediyor.