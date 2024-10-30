Altın fiyatı yeni rekoru gördü, talep daha da arttı! İşte satın alınması gereken 3 altın seçeneği

30 Ekim 2024 18:52 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 18:53

ABD seçim belirsizliği ortasında, güvenli liman talebi altını yeni zirveye taşıdı. Altın fiyatı 2.789,86 dolara dayanınca sarı metale olan güven daha da arttı. Yıl sonuna kadar ve 2025'in başlarında altındaki hareketliliğin artacağı ön görülürken yatırım yapmak isteyenlerin daha fazla güvenli limana yöneleceği konuşuluyor. Ekonomistler yatırım yapılması gereken üç altın seçeneğini verdi. İşte detaylar...

Yatırımcılar, doların zayıflaması ve ekonomik baskıların artmasıyla birlikte Fed'in faiz indirimine gitmesini bekliyor ve bu durum altına yükseliş ivmesi kazandırıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, yatırım talebinin etkisiyle altın talebi yıl başından bu yana %35 arttı, ancak zayıf mücevher satışları görünümü etkiliyor. Altın fiyatları ABD seçim belirsizliği ve Fed faiz spekülasyonlarının etkisiyle ve talebin artmasıyla 2.789,86 dolarla yeni bir rekora imza attı.

ALTINA OLAN GÜVEN ARTIYOR

Yeni zirve, özellikle ABD başkanlık seçimleri son günlerine girerken, siyasi ve ekonomik belirsizlikler ortasında güvenli liman varlığı olarak altına olan talebin arttığını yansıtıyor. Anketler Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump ile Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında sıkı bir yarış olduğunu gösterirken, yatırımcılar potansiyel yeni seviyelere hazırlanıyor.

ALINMASI GEREKEN ÜÇ ALTIN SEÇENEĞİ

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş etkileyici getirilere yol açtı . Mart ayında 2.160 dolar fiyat noktasından altın satın alanlar büyük kar elde etti. Piyasaya yeni girerek fiziki altın alanlar veya bankadan işlem yapanlar da bu kardan yararlanıyor. Sene sonuna kadar yükselen fiyatlar arasında halen altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar var. CBSNews’ten Angelica Leicht’in haberinde yatırımcılara hangi altın çeşidine yönelik yatırım yapılması gerektiği önerileri yer aldı. Altının fiyatı yükselirken değerlendirmeye değer üç altın seçeneği merak edildi.

FİZİKSEL ALTIN KÜLÇESİ

Altına yatırım yapmak isteyenlere ilk etapta fiziksel altın külçeleri öneriliyor. 5 gram, 10 gram veya 15 gram niteliğindeki altınlar piyasada büyük değer görüyor. Fiziksel altın, ciddi ekonomik kesintiler sırasında elle tutulur bir sigorta görevi görüyor. Ayrıca yükselen fiyatlarda hemen etkilenen bir güvenli liman.

ALTIN HİSSELERİ

Altın madenciliği hisseleri esasen altın madenciliği şirketlerinin hisseleri olup hem altının fiyat hareketlerinden hem de altın madenciliği şirketlerinin operasyonel başarılarından kar elde etmenizi sağlar. Bu hisseler önemli bir yükseliş potansiyeli sağlayabilir çünkü birçok madencilik şirketi altının fiyatıyla doğrudan ilişkili olmadan yükselen altın fiyatlarından faydalanacaktır. Bunun nedeni, altın fiyatı yükseldiğinde madencilik şirketlerinin genellikle kar marjlarının arttığını görmeleridir.

ALTIN ETF'LERİ

Altın borsa yatırım fonları (ETF'ler), bir finans kuruluşunun elinde tuttuğu kesirli altın hisselerini temsil eder. Büyük borsalarda alınıp satılabilirler ve fiziksel olarak tutmadan altının fiyat hareketlerine maruz kalmanın basit bir yolunu sağlarlar. Geçen yıl boyunca birçok altın ETF'si de altının fiyat artışını yakından yansıtan güçlü bir performans gösterdi.