Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Altın fiyatı yükseldi manipülasyon uyarısı geldi! İslam Memiş "piyasanın gizli şifresi" diyerek uyardı: "Bu hatayı yapana geçmiş olsun"

Piyasalarda büyük oyun başladı. Manipülasyon alarmı verildi. Altın, dolar, borsa hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları bekleyen tehlike ve fırsatları duyurdu. Altın yükselirken var olan fırsatları açıkladı. İşte piyasalar için uzmanların dilinden dolar, altın, ve borsa öngörüsü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatı yükseldi manipülasyon uyarısı geldi! İslam Memiş "piyasanın gizli şifresi" diyerek uyardı: "Bu hatayı yapana geçmiş olsun"
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:45

Altın ve gümüş için kritik günler başladı. Birikimi olanlar için büyük fırsat kapıda. Dolar/TL'de yüksek tansiyon yüksek. erken seçim kararları piyasaları etkileyebilir. İslam Memiş, "Altın ve gümüş tarafından yeni fırsatlar kapıda" diyerek uyardı. İşte ev, arsa ve altın üçgeninde kazanmanın yolları.

ALTINDA YENİ FIRSATLAR VE BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Tansiyon yüksek. Borsa İstanbul yükselmezken, altın ve gümüş fiyatlarında yeni yükselişler görülüyor. Kripto para piyasası ise sakin bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi 9.866 puan seviyesinde hafif alıcılı, ancak zayıf bir görünüm sergiliyor. Dış politikadaki gerginlikler ve yapılan açıklamalar borsayı olumsuz etkiliyor. 10.000 puan seviyesinin üzerinde kalamayan endeks, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olabilir. 10.200, 10.400 ve 10.600 seviyelerine yönelik pozitif beklentiler sürüyor.

Dolar/TL kuru 36,06 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,0318 seviyesinde. 1,03 seviyesinin altı alım fırsatı olarak görülmeye devam ediyor. 2025 yılı için 1,08 beklentisi korunuyor.

GRAM ALTIN SAHİPLERİ DİKKAT

Ons altın, gün içinde 2.934 dolara kadar yükseldikten sonra 2.888 dolar seviyesine geri çekildi. Gram altın ise 3.422 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın tarafında Kasım ayında 3050 3080 dolar seviyesini açıklayan bir analist olarak şu anda konuşuyorum. Altın fiyatlarında özellikle gram altın tarafında 2025 yılında 4000-4500 lira aralığında beklentimi Kasım ayında açıklayan birisi olarak bunu söylüyorum. Özellikle gram altın tarafında, ons altına bağlı geri çekilmeler yaşanabilir. Elinde altın bulunduran yatırımcılar dikkatli olmalı. Ayrıca, altın-gümüş rasyosu 91 seviyesinin üzerine çıktığı için elinde altın bulunan yatırımcılara gümüş alımını öneriyorum. Bugüne kadar almayı ihmal etmiş uyarıları dikkate almamış yeni eline para geçenler yeni fırsatı olanlar Üzülmeyin tekrar bir fırsat verecek altın.

PETROL YÜKSELİŞİ AKARYAKITA YANSIYABİLİR

Brent petrol 76,19 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD’de Donald Trump’ın petrol fiyatlarını düşüreceği yönündeki açıklamalarının piyasalarda etkili oldu. Petrol piyasasındaki gelişmelerin küresel enflasyon ve enerji maliyetlerine yansıması bekleniyor.

MANİPÜLASYON TUZAĞINA DİKKAT

Piyasalarda genel olarak manipülatif hareketler var. Altın ve gümüş tarafında yaşanan yükselişlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Yatırımcıları ani yükselişler karşısında tedbirli olmalı ve piyasalarda düşüşlerin kaçınılmaz. Yatırımcılar soğukkanlı olmalı, varlıklarını korumalı ve fırsatları dikkatle değerlendirmeli. Nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıların beklemelerini tavsiye ediyorum, Elinde altın bulunduranların alternatif yatırım fırsatlarını göz önünde bulundurabilir.

BÜYÜK FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?

Kademe kademe bu manipülasyon fiyatlamasını gerçekleştirecekler. Ondan sonra yıl boyunca böyle bir manipülasyon piyasası oluşturarak yatırımcıya ekmek yedirmeyecekler. Dolayısıyla da birçok hikaye oluşacak. Talep canlı tutulmaya devam ediyor ama bir sabah bir bakacaksınız bütün medyada bütün televizyonlarda bütün internette altın fiyatlarındaki sert düşüşleri okuyacaksınız. Ben de o gün size diyeceğim ki ben bir aydır size gaza gelmeyin demedim mi o günleri yad edeceğiz. O günler çok da uzak değil. Piyasaların gizli şifreleri çözülüyor.

EV ARSA VE ALTIN ÜÇGENİNDE KAZANMANIN YOLLARI

Erken seçim kararları bu yıl önemli. Türkiye içindeki gerginlikler, dış politika tarafındaki gerginlikler önemli. Birçok Hikayemiz var 2025 yılında. Ama dikkat edin elimde altınım var gümüşüm
yok rasyo 91 seviyesinin üzerinde fırsattır. Bugüne kadar altın biriktirdim ev alacak kadar arsa alacak kadar elimde birikimim var arsa ve ev almalı mıyım. Evet.

Soğukkanlı olun, birikimlerinize varlıklarınıza sahip çıkın. Elinde altın bulunduran gümüş bulunduran döviz bulunduran birikimi nakide ihtiyacınız yoksa bekleyin. Kısa vadeli geri çekilmeler kaçınılmaz ama buradan satayım nasıl olsa gerileyecek, düştüğü zaman da alırım derseniz öyle bir piyasa yok. Bu hatayı yapana geçmiş olsun. O yüzden dikkat edin."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Şubat 2024 altın fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

Gram altın ocakta ne kadar olacak 2025?
2025 yılında altın fiyatlarında ana eğiliminin yukarı yönlü kalabileceği ifade ediliyor. Daha önce 2025 yılı sonunda altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını öngören Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin, ABD'nin mali yaptırımları ve ABD devlet borçlarına yönelik şoklar nedeniyle altın fiyatını yüzde 9 yukarı çekmesi korkusuyla oluştuğunu söyledi.
ETİKETLER
#borsa istanbul
#dolar/tl kuru
#kripto para borsası
#altın fiyatlari
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.