Altın fiyatında kara delik: Yıl sonunda paniklemeyin! Yatırımlarınız tehlikede mi? İslam Memiş anlattı

25 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:28

Altın fiyatları, pazartesi sabahı yüksek seviyelerden gelen kar satışları ve zayıf küresel sinyaller nedeniyle düştü. Ons altın fiyatında geri çekilme yüzde 1’i aştı. İslam Memiş çarşamba gününe dikkat çekerek yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeniden bir gerileme olabileceğini vurguladı. Altım yatırımcısı ise düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Borsa​ için yükseliş, bitcoin​ ve altın​ - gümüş alacaklara kar satışları geliyor. Finans analisti İslam Memiş​, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkına bilgi vererek beklentilerini paylaştı. “Bu haftayı ikiye ayırıyoruz" diyen uzman çarşamba günü için yatırımcıları uyardı. Altın fiyatlarında yıl sonu gerileme uyarısını yenileyen İslam Memiş, "Altın fiyatlarında geçen haftaki yükselişin devamını göreceğimizden şüpheliyim" yorumunu yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Rusya-Ukrayna arasında devam eden gerginliğin nükleer risklere ilişkin yeni korkularla tetiklediği jeopolitik gerginlikler, altın fiyatlarını destekledi ve güvenli liman talebini körükledi. Ancak ardından geri çekildi. Ons altında geri çekilme yüzde 1’i aştı.

Haftanın ilk gününden düşüş yaşayan altın fiyatları için çarşamba uyarısı geldi. İslam Memiş, altın, dolar​, euro, gümüş ve bitcoin noktasında haftayı değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

İslam Memiş Çarşamba gününe vurgu yaparak altın fiyatlarında yeniden bir gerileme olabileceğinin altını çizdi. Memiş, “Altın ve gümüş alacaklar kar satışlarına, borsa için yükselişlere, Bitcoin için kar satışlarına hazır mısınız?” dedi.

Altın ons başına 2.671,64 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı serbest piyasada 2.965 TL’den değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada ise 22 ayar altın gram satış fiyatı 3011 TL’den ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.198 TL ve Cumhuriyet altını da 21.143 TL’de seviyelerinde hareket ediyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Bazı tüccarların 2.718 dolar civarında kar elde etmek istemesi nedeniyle altın baskı altında. Çarşamba günü ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi gelecek.

Altın fiyatlarına ilişkin konuşan İslam Memiş, “Bu haftayı ikiye ayırıyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Ons, 2 bin 706 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar aralığını takip edeceğim. Yıl sonuna kadar tekrar gerileme ihtimali var. Görünüm pozitif, düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye gram oraya.

ALTINDA ALIM FIRSATI

İşte bu hafta sizin haftanız. Altın piyasasında olumlu beklentiler devam edecek. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi daha kazançlı olacak.

BORSA NE OLACAK?

Bist100 endeksi haftayı yüzde 2'lik yükselişle 9 bin 549 puan seviyesinden tamamlamıştı. Teknik olarak 9 bin 400-10 bin puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Bu hafta 9 bin 400-9 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.

DOLAR MI EURO MU?

EUR/USD paritesi 1,0414 seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Bu hafta 1,04-1,05 aralığını takip edeceğim. Bir döviz seven bana dese ki "Dolar mı, Euro mu?" treddütsüz Euro derdim.

BİTCOİN DAHA FAZLA YÜKSELİR Mİ?

Bitcoin (BTC) 97 bin 361 dolar seviyesindeydi. Kar satışlarının gelmesi, tabii ve normaldir. 90 bin dolar seviyesinin altında 85 bin ve daha alt seviyelerin oluğunu görebilirsiniz."