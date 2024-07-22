Altın fiyatı için tarih verdi! Rekor geliyor: Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 6 bin TL olacak

22 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:42

Yatırımcılar altın fiyatının yükselişine odaklandı. Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı’dan yeni tahminler geldi. Sarı, yatırımcıların vazgeçilmezi olan altın için beklentilerini paylaştı. Gram altında 3500 TL seviyesini işaret eden deneyimli uzman, çeyrek altının da 6000 TL’ye kadar yükselebileceğini belirterek tarih verdi.

GRAM 3500 TL OLACAK

Son dönemde altın fiyatları hızla yükseliyor ve gram altın, rekor seviyelere ulaşma yolunda hızla ilerledi. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı yatırımcıları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş trendine dikkat çeken Şirin Sarı, gram altının 3 bin lirayı aşacağı tarihi açıkladı.

ALTIN ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Cuma günü altın fiyatları yüzde 1,5’ten fazla değer kaybetti. Ons altın fiyatı 2.483 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2.300 dolar civarında işlem gördü ve haftayı yaklaşık yüzde 1 kayıpla tamamladı.

Şirin sarı düşüşe rağmen yükseliş trendine vurgu yaparak ons altında yılbaşından bu yana yüzde 20’ye yakın, gram altında ise yüzde 30’e yakın bir kazanç olduğunun altını çizdi.

Gram altın için 3500 TL, çeyrek altında da 6000 TL’ye kadar yükseliş olacağını tahmin etti.

Şirin Sarı, Fed’in Eylül ayında yüzde 25 oranında faiz indirimi yapma olasılığının yüzde 94’e ulaştığını hatırlattı. Faiz indirimlerinin altının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

2025'TEN ÖNCE YÜKSELECEK

Şirin Sarı, 2025 yılı öncesinde gram altında 3.500 TL çeyrek altında ise 6.000 TL seviyelerine yaklaşma beklentisini açıkladı.