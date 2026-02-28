Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları neden yükseliyor? sorusunun yanıtı Ons altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası gündem oldu. Yatırımlarına yön vermek isteyenler altının iniş ve çıkış hareketlerine göre alım-satım yapacak. Gram altın bugün yüzde 1,41 değer kazanırken çeyrek altındaki yükseliş ise %1,57 oldu. Altın ONS fiyatı ise yaşanan dalgalanmaların ardından yükselişi 1,29 olurken 5 bin 260 dolar seviyesini geride bıraktı. ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimde saldırılar gerçekleşmeye başlarken piyasalarda etkileri görünmeye başladı. Gram altın şu sıralar 7.434 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 12 bin 250 lira seviyesini aştı. Peki 28 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı 2026 ne kadar? İşte, bugün canlı altın fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 11:10

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik değerli metallere yön vermeye devam ederken iki ülke arasında saldırıların yaşanması piyasadaki dalgalandırmayı arttırdı. ABD Başkanı Trump, İran’da büyük ölçekli saldırı operasyonları başlattığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolar, euro, altın gibi yatırım araçları yükselmeye başladı. Borsayı yakından takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarını anlık olarak öğrenebilmek için son gelişmeleri yakından takip ediyor. 28 Şubat itibariyle ONS altın 5.262 dolardan işlem görürken Ata Altın, Cumhuriyet Altını, yarım altın ve tam altında yükseliş yaşanıyor. Peki neden yükseliyor? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? işte, 28 Şubat 2026 Canlı altın fiyatları…

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR 28 ŞUBAT 2026 SON DAKİKA?

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik altın fiyatlarının artmasına sebep oluyordu. ABD Başkanı Trump İran’da büyük ölçekli bir saldırı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Değerli metallerden olan altın, gümüş bu saldırıdan etkilendi. Gram altında yükseliş günlük olarak %1,41 seviyesinde olurken çeyrek altında yükseliş ise bir önceki kapanış gününe göre %1,79 oldu.

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

alış fiyatı anlık olarak 7 bin 434 lira olurken satış fiyatı ise 7 bin 435 liradan işlem görüyor. fiyatı ise bir önceki kapanış gününe göre 1.79 değer kazanırken alış fiyatı 12 bin 256 lira olurken satış fiyatı 12 bin 447 lira oldu. Altın ONS fiyatı yaşanan dalgalanmaların ardından 5 bin 262,74 dolar oldu.

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı

Alış:7.434,92

Satış:7.435,91

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 12.221,00 TL

Satış: 12.390,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 28 ŞUBAT 2026

Alış 5.262,74 Dolar

Satış:5.263,48 Dolar

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#Abd İran Gerginliği
#Dolar Euro Altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.