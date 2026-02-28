Altın fiyatları 28 Şubat 2026 CANLI! Altın fiyatları neden yükseliyor? ONS altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı son dakika

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik değerli metallere yön vermeye devam ederken iki ülke arasında saldırıların yaşanması piyasadaki dalgalandırmayı arttırdı. ABD Başkanı Trump, İran’da büyük ölçekli saldırı operasyonları başlattığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolar, euro, altın gibi yatırım araçları yükselmeye başladı. Borsayı yakından takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarını anlık olarak öğrenebilmek için son gelişmeleri yakından takip ediyor. 28 Şubat itibariyle ONS altın 5.262 dolardan işlem görürken Ata Altın, Cumhuriyet Altını, yarım altın ve tam altında yükseliş yaşanıyor. Peki Altın fiyatları neden yükseliyor? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? işte, 28 Şubat 2026 Canlı altın fiyatları…

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR 28 ŞUBAT 2026 SON DAKİKA?

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik altın fiyatlarının artmasına sebep oluyordu. ABD Başkanı Trump İran’da büyük ölçekli bir saldırı operasyonu başlattıklarını duyurdu. Değerli metallerden olan altın, gümüş bu saldırıdan etkilendi. Gram altında yükseliş günlük olarak %1,41 seviyesinde olurken çeyrek altında yükseliş ise bir önceki kapanış gününe göre %1,79 oldu.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı anlık olarak 7 bin 434 lira olurken satış fiyatı ise 7 bin 435 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise bir önceki kapanış gününe göre 1.79 değer kazanırken alış fiyatı 12 bin 256 lira olurken satış fiyatı 12 bin 447 lira oldu. Altın ONS fiyatı yaşanan dalgalanmaların ardından 5 bin 262,74 dolar oldu.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı

Alış:7.434,92

Satış:7.435,91

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 12.221,00 TL

Satış: 12.390,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 28 ŞUBAT 2026

Alış 5.262,74 Dolar

Satış:5.263,48 Dolar