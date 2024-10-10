Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi! Ons ve gram altın için tahminler belli oldu

10 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:52

Altın fiyatları güçlü dolara rağmen 2 bin 606 dolardan 2 bin 612 dolara kadar yükseldi. Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler güvenli limanlarını desteklerken altın buna bağlı olarak yükseliyor. Dolar, sekiz haftanın zirvesine çıkarken bugün tüm piyasalardaki fiyatlanmaları etkileyecek ABD enflasyon verileri belli olacak. FED tutanaklarında üyelerin büyük bölümü 50 baz puanlık artışı desteklerken TÜFE verileri nihai kararın verilmesinde etkili olacak. Yurt içinde gram altın fiyatları yeniden yukarı yönlü ivmelendi. Altın piyasalarında son durum…

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Orta Doğu’da devam eden gerginlik tüm bölgeye yayılırken petrol​ ve altın​ piyasaları gelişmelerden etkileniyor. Güvenli liman alımları ile destek bulan altın, güçlü dolara rağmen sert yükselişlerine devam etti. Ons altın perşembe günü 2 bin 616 dolar bandından seyrederken yeni güne 2 bin 877 lira bandından başlayan gram altın, yukarı yönlü hareket ediyor. ABD enflasyon​ verisi altın fiyatlarının yönüne karar verecek.

TÜFE VERİLERİ BEKLENİYOR

Finans piyasalarındaki belirsiz ortam altını destekledi. Altın yatırımcıları ABD TÜFE verilerini bekliyor. Geçtiğimiz ay ülkedeki enflasyon rakamları yüzde 2,5 olarak açıklandı. Bu ay için beklenti ise yüzde 2,3 olarak açıklandı.

FED tutanaklarında çoğunluk yüzde 2 hedefine yönelik ilerlemeye vurgu yapılarak 50 baz puanlık bir faiz indirimi lehine karar verdi. Buna rağmen bazı üyeler, sağlam ekonomik büyüme ve düşük işsizlik oranlarına ilişkin endişeler nedeniyle 25 baz puanlık daha küçük bir indirimden yana olduklarını ifade etti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Bu belirsiz ortama ve dolar endeksinin ağustostan beri en güçlü duruşunu sergilemesiyle rağmen sarı metal güçlü duruşunu korudu. Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak ABD TÜFE verilerinin bu belirsizliğe son vermesi bekleniyor.

Ons altın için tahminlerde bulunan analistler altının 2.605 doların üzerinde direnç gösterdiğin ifade ediyor. 2.630 doların üzerinde yaşanabilecek bir kırılma daha fazla değer kazancını sağlayabilir.

ALTINDA 4 BİN 500 LİRA BEKLEYİŞİ

Öte yandan şu an 3 lira seviyelerinden işlem gören altının yıl sonunda 3 bin 500 liraya çıkması güçlü ihtimaller arasında. Uzmanlar yıl sonunda bu rakamın kırılması sonrası 4 bin lira seviyelerinin gelebileceğini ifade ediyorlar.