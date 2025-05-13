Altın fiyatları çakıldı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mayıs 2025 altın fiyatları

ABD ile Çin arasında karşılıklı olarak tarife indiriminde anlaşılmasının ardından altın fiyatları sert düştü. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD ile Çin arasında vergi indirimi anlaşması, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK’nın fesih kararı gibi gelişmelerin piyasaları olumlu etkiledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.037,07 TL'den, çeyrek altın ise 6.716,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 13 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

13 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.036,62

Satış 4.037,07

13 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.657,00

Satış 6.716,00

13 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.314,00

Satış 13.430,00

13 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.158,00

Satış 27.568,00

13 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.236,17

Satış 3.236,55