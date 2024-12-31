Altın fiyatları çakıldı! İşte 31 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

31 Aralık 2024 07:13 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 07:14

2024 yılının son işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 2 milyon 995 bin lira, en yüksek 3 milyon 3 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 2 milyon 995 bin lira oldu. Ons altın uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 602 dolardan işlem gördü.

Serbest piyasada ise altın güne düşüşle başladı. Gram altın 2.959,03'den, çeyrek altın ise 4.906,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 31 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

31 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.958,58

Satış 2.959,03

31 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.785,00

Satış 4.906,00

31 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.599,00

Satış 9.812,00

31 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.169,00

Satış 19.552,00

31 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.605,08

Satış 2.605,33