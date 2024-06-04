Altın fiyatları doların yükselmesiyle geriledi

04 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:22

En düşük emekli maaşı hesaplandı, memurlar maaşları belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

En düşük emekli maaşı hesaplandı, memurlar maaşları belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

ABD ekonomisinden gelen verilerle dolar güçlenirken altın değer kaybetmeye devam etti.

KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Yatırımcılar piyasalarda işlem yapmak için bu hafta açıklanacak işsizlik rakamları ile PMI ve ISM verilerine odaklandı. Bu hafta takip edilen gelişmeler faiz kararlarına etki edecek.

SON RAKAMLAR BELLİ OLDU

Altının ons fiyatı da dün değer kazanarak günü 2 bin 351 dolardan tamamladı. Bugün önceki kapanışına göre yüzde 1 düşüşle 2 bin 327 dolardan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel yükselen altının gram fiyatı saat 14.45 itibarıyla 2 bin 429 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 978 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 400 liradan satılıyor.

ALTIN YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

ActivTrades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista altın fiyatlarıyla ilgili "Altın fiyatları, birkaç günlük zayıflığın ardından ABD dolarının sıçramasıyla zarar gördü" yorumunu yaptı.

Evangelista, "Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliklerin yanı sıra güçlü hükümet alımları nedeniyle, altın fiyatlarının birkaç hafta önce ulaşılan zirvelere geri dönme ihtimali oldukça yüksek" dedi.