Altın fiyatları düştü! İşte 5 Nisan 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın 3.710,58 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi politikasını açıklamasıyla altın fiyatlarında düştü. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 43 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 835 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.710,58 TL'den, çeyrek altın ise 6.356,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.709,46

Satış 3.710,58

5 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.226,00

Satış 6.356,00

5 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.451,00

Satış 12.685,00

5 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.826,00

Satış 25.272,00

5 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.038,10

Satış 3.038,97