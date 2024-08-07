Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor! İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

07 Ağustos 2024 06:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 07:19

Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları

Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları

En ucuz araba fiyatı listesi güncellendi! İşte 900 bin TL'nin altındaki araba modelleri

En ucuz araba fiyatı listesi güncellendi! İşte 900 bin TL'nin altındaki araba modelleri

Altın fiyatları geçen hafta yaşanan ani çıkış trendi ile yatırımcısını sevindirmişti. Ancak bu durum uzun sürmedi. Geçen hafta cuma akşamı başlayan düşüş eğilimi hafta sonunun ardından yeni haftada da devam ediyor.

Piyasa ons altındaki hareketlilikten etkilenirken gram altın yüzde 1,39 düşüşle 2 bin 572 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 115 liraya kadar gerilemişti.

Altının gram fiyatı geçen hafta cuma gününü 2.619 TL' seviyesinde kapatırken çeyrek altın ise 4.325,00 TL'den işlem görmüştü.

Dün altının gram fiyatı 2.599 liradan işlem görürken altın piyasaları yeni güne de düşüş eğilimi ile başladı. İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları.

7 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.573,18

Satış 2.573,72

7 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.251,00

Satış 4.319,00

7 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.526,00

Satış 8.629,00

7 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.025,00

Satış 17.206,00

7 AĞUSTOS 2024 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR

Alış: 2.391,43

Satış: 2.424,60

7 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.386,46

Satış 2.386,92