Donald Trump bitcoin planlarını açıkladı! Mevcut kripto para düzenlemelerine saldırdı

06 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:37

Donald Trump, binlerce bitcoin tutkununun katıldığı Nashville, Tennessee'de düzenlenen Bitcoin 2024 konferansına katıldı. Trump, kripto para sektörünün büyümesini teşvik eden politikaları destekleme sözü verdi ve bitcoinin Amerika Birleşik Devletleri içinde "madenlenmesini, basılmasını ve üretilmesini" istediğini ifade etti.

TRUMP BİTCOİN VAADİNİ DUYURDU

Etkinlikte konuşan Trump, teknoloji geliştirmeye önemli yatırımlar yapan Çin gibi ekonomik devlerle rekabet etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Seyircilerden gelen tepkiler ezici bir çoğunlukla olumlu olduğu etkinlikte Trump, benzetmelere başvurarak Bitcoin'i geçmişin çelik endüstrisine benzetti ve modern finansı devrimleştirmenin eşiğinde olduğunu ima etti.

YÖNETİMİ SIRASINDA BİTCOİN'İ TEHDİT OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Yönetimi sırasında Bitcoin'i açıkça eleştiren ve doların hakimiyetine meydan okuduğunu iddia eden Trump, bitcoin rezervi oluşturma planını açıklayarak 'Bitcoininizi asla satmayın' çağrısında bulundu.

Kampanyasında bitcoin aracılığıyla bağış kabul etmeye başlayan Trump, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in yönetimi altında kripto para piyasası üzerinde daha sıkı düzenlemeler uygulayan mevcut yönetime yüklendi.

KRİPTO PARANIN SİYASET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARTIYOR

Trump'ın açılış konuşması yalnızca Bitcoin ile ilgili değildi. Biden yönetimi tarafından vurgulanan kripto etrafındaki düzenleyici politikaları da ağır eleştirdi.

Kripto paranın Amerikan siyaseti üzerindeki artan etkisinin ağırlıklı hissedildiği etkinlikte, Trump, kripto endüstrisinin karşı karşıya kaldığı "zulüm" olarak adlandırdığı şeyi hafifletme isteğini vurguladı.

Destekçilerine, göreve dönmesi durumunda önemli düzenleyici değişiklikler yapacağına dair güvence verdi.

Acil reformların bir parçası olarak Gensler'i görevinden alma sözü veren Trump, bitcoin'in kullanımını teşvik etmeyi, milyarlarca dolar değerindeki ABD hükümetinin kolluk kuvvetleri eylemleriyle ele geçirilen kripto paralarını potansiyel ulusal geliri artırmaya dönüştürmeyi vaat etti.