Altın fiyatları düşüş sonrası toparlanıyor! İşte 4 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı

04 Eylül 2024 07:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:02

Altın fiyatları geçen hafta yaşanan güçlü çıkış ivmesinin ardından yeni haftanın ilk iki gününde ciddi bir gerileme yaşamıştı. ABD'den gelen esnek faiz politikasına geçiş söylentileri sonrası yaşanan çıkış, tepki satışlarını da beraberinde getirince gram altın 2.722 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ancak haftanın 3. günü yani 4 Eylül Çarşamba itibarıyla altın yeniden yukarı yönlü harekete geçti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Fed’in eylüldeki olası faiz indirimini fiyatlayan altın rekor kırsa ardından gelen düşüşte 25 yerine 50 baz puan indirimin şimdilik uzak bir ihtimal görülmesi etkili oldu.

Peki güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriuyet altını ne kadar? İşte 4 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.727 TL, çeyrek altın ise 4.612 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise 2.496 lira seviyesinde.

4 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.726,92

Satış 2.727,24

4 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.529,00

Satış 4.612,00

4 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.088,00

Satış 9.215,00

4 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18148,00

Satış 18.374,00

4 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.496,06

Satış 2.496,46